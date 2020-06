„Astăzi, asistăm la un moment istoric în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de transport rutier din judeţul Sălaj. Mă refer la semnarea primului contract de proiectare şi execuţie a primei secţiuni de autostradă din judeţul Sălaj. Este vorba despre primii 12 kilometri de autostradă care se vor construi în Sălaj, între localităţile Zimbor şi Poarta Sălajului”, a spus ministrul Transporturilor.

În prezenţa ministrului Lucian Bode şi a premierului Ludovic Orban, la sediul Prefecturii Sălaj, a avut loc semnarea de către conducerea CNAIR a contractului de proiectare şi execuţie pentru Autostrada Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea Secţiunea 3B: Mihăieşti – Suplacu de Barcău, Subsecţiunea 3B2: Zimbor – Poarta Sălajului (km 13+260 – km 25+500). Ofertantul câştigător este Asocierea SC SA&PE Construct SRL – SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL.

Contract în valoare de 680,405 milioane de lei

Contractul, în valoare de 680,405 milioane de lei fără TVA, are prevăzută o perioadă de 12 luni pentru proiectare, 24 de luni pentru execuţia lucrărilor şi 10 ani perioada de garanţie a lucrărilor.

Traseul Subsecţiunii 3B2 începe după intersecţia Autostrăzii Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea cu DN 1G km 13+260 (Huedin – Zimbor – Tihau (DN 1G)), apoi traseul autostrăzii se înscrie între dealurile Fâneţelor şi Lupului, în lungul văii Capusu, intersectează, în Valea Glodului, DC 56 între localităţile Bercea şi Santa Mana, îndreptându-se către nord până la intersecţia cu DJ 108A (Romanasi – Agrij), la vest de localitatea Poarta Sălajului.

„La 17 ani de la semnarea contractului Bechtel, când ne propuneam să realizăm 415 kilometri de autostradă între Braşov şi Oradea, şi la şapte ani de la rezilierea acelui contract, când reuşisem să dăm în circulaţie 51 de kilometri de autostradă, astăzi pot să afirm cu toată responsabilitatea că Autostrada Transilvania prinde viaţă în judeţul Sălaj.

Am spus-o şi o repet cu argumente ori de câte ori am ocazia, o spun şi astăzi: anul 2020 este anul Autostrăzii Transilvania. Şi când spun acest lucru mă refer la faptul că vom da în trafic în acest an 25 de kilometri din Autostrada Transilvania, sectoarele Iernut – Cheţani şi Biharia – Borş. Au fost semnate contractele pentru proiectare şi execuţie pentru alţi 52 de kilometri din Autostrada Transilvania. Mă refer la Târgu Mureş – Ungheni, astăzi Zimbor – Poarta Sălajului şi Chiribiş – Biharia, în urmă cu câteva zile, pe 12 iunie, la Oradea. Mai spun un lucru în susţinerea afirmaţiilor mele: toate tronsoanele cuprinse între Nădăşelu şi Borş au fost deblocate.

Tot ceea ce am prezentat aici s-a întâmplat din noiembrie 2019 până astăzi. Când spus că au fost deblocate, spun că Nădăşelu – Zimbor, cei 30 km, are termen pentru depunerea ofertelor 6 iulie. Peste câteva zile vom cunoaşte şi cine sunt ofertanţii, iar contractul, dacă nu vor exista contestaţii, îl vom semna în luna septembrie, anul acesta”, a transmis Lucian Bode.

Termenul de depunere a ofertelor este septembrie 2020

„O veste bună, pentru Nuşfalău-Suplacu de Barcău, cei 14 km, vom anunţa câştigătorul licitaţiei săptămâna viitoare. Şi, nu în cele din urmă, la Suplacu de Barcău – Chiribiş, cei 27 km, am reluat licitaţia. Documentaţia este la ANAP şi sunt convins că în cel mai scurt timp vom intra în linie dreaptă cu procedura de licitaţie şi pentru acest tronson.

Faptul că Guvernul Ludovic Orban susţine investiţiile a devenit o axiomă. Vă dau numai un argument la ceea ce am spus mai devreme: Institutul Naţional de Statistică a dat publicităţii un raport, în urmă cu câteva zile. Pe trimestrul I al anului 2020, investiţiile nete realizate în economie s-au cifrat la 18,4 miliarde de lei. Cu 5% mai mult decât în perioada similară a anului trecut, ceea ce înseamnă cel mai înalt nivel de plăţi din ultimii 10 ani.

O altă veste bună, pentru că Guvernul Ludovic Orban nu lasă pe nimeni în urmă şi pentru că ne dorim o dezvoltare la nivelul tuturor regiunilor din România, vă anunţ, astăzi, aici, la Zalău, faptul că s-a finalizat procedura de atribuire a contractului de proiectare şi execuţie pentru Drumul expres Craiova – Piteşti, tronsonul 3”, a adăugat ministrul transporturilor.