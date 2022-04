Lovitură uriașă pentru Viktor Orban! Ungaria riscă să intre într-o nouă recesiune

Vienna Institute of International Economic Studies a venit cu un raport în care estimează că un embargo asupra petrolului şi gazelor din Rusia ar împinge cea mai mare parte a Europei de Est într-o nouă recesiune imediat după ce această regiune și-a revenit după pandemia de coronavirus

Estimările think tankului vin după un avertisment similar lansat recent de compania brita­nică de consultanţă Capital Economics, notează The Financial Times.

Cea mai vulnerabilă țară în cadrul unui embargo este Ungaria, susţine institutul, care adaugă că economia acesteia urmând riscă să se contracteze mai puternic decât cele ale ţărilor vecine. Amintim că premierul Viktor Orban se numără printre cei mai fermi opozanţi ai sancţiunilor.

O altă ţară ameninţată sever este Serbia, creşterea acesteia fiind aşteptată să fie anulată în acest caz în eventualitatea introducerii unui embargo. Preşedintele sârb Aleksandar Vucic respinge orice sancţiuni împotriva Rusiei, spunând că trebuie să evite pene de curent.

La polul opus, țara cu cea mai redusă expunere este Slovenia, a cărei economie este strâns legată de cele ale Germaniei, Austriei şi Italiei, deşi chiar şi aceasta ar consemna o încetinire a creştere în eventualitatea unui embargo.

Inflația se va intensifica

Presa internațională mai scrie că inflaţia, aflată deja la maxime pe mai mulţi ani în multe ţări, se va in­ten­sifica puternic în cazul interzicerii im­p­orturilor de energie rusească.

„Dacă va fi un embargo împotriva ener­giei din Rusia, rata inflaţiei va fi alcă­tuită din două cifre în aproape toate ţările“, avertizează Vasili Astrov, economist în cadrul institutului.

Un lucru pozitiv ar fi faptul că deşi costurile refugiaţilor ucraineni pentru continentul european s-ar putea ridica la 40 miliarde de euro, mulţi dintre aceşti refugiaţi şi-ar putea găsi rapid de lucru, diminuând astfel pe­nuriile de forţă de muncă din regiune.

Vienna Institute for International Economic Studies mai spune că invazia Federației Ruse va costa economia Ucrainei până la jumătate din PIB în acest an, în timp ce raportul mai arată că Rusia va suferi probabil la rândul său o recesiune profundă ca urmare a sancţiunilor occidentale.

Ucraina poate pierde 38% din PIB în 2022

Ucraina ar putea pierde 38% din PIB în acest an chiar dacă s-ar ajunge la un acord de încetare a focului în următoarele luni, se mai arată în raportul institutului.

„Chiar şi cu o soluţie politică, o redresare puternică este puţin probabilă până în 2024, pentru că investitorilor privaţi le va lua ceva timp pentru a reveni în această ţară“, potrivit lui Vasili Astrov.

Dacă războiul va continua, impactul asupra PIB-ului ucrainean ar urma să fie de până la 45%.

Economia Rusiei ar putea scădea cu aproximativ 9% fără un embargo energetic, declinul ajungând însă până la 15% dacă exporturile de petrol şi gaze vor fi perturbate, se estimează în raport.