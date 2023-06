Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a venit special la Roland Garros pentru a asista la meciul câștigat de Gabriela Ruse alături de ucraineanca Marta Kostyuk. Se pare că antrenorul este noul consilier al Gabrielei Ruse, iar acesta o sfătuiește deja de câteva săptămâni.

“După ce am cedat primul set, ne simțeam foarte prost și foarte rău pe teren. Am vorbit cu Marta între puncte și spuneam să încercăm să mergem înainte. Nimic nu mergea! Loveam banda fileului, mingea se oprea în neț, ieșea doi centimetri afară, vântul bătea într-un moment nepotrivit. I-am spus Martei că norocul mereu se întoarce! Adică, dacă rămâi pozitivă nu ai cum să nu se întoarcă! Asta s-a întâmplat în setul 3: s-a întors norocul pentru noi.”, a spus Gabriela Ruse.

Sportiva care l-a „furat” pe Darren Cahill

De asemenea, sportiva a dezvăluit ce relație are cu Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep. Se pare că acesta o sfătuiește deja de câteva săptămâni.

„De trei săptămâni mi-a dat teme de antrenament! Eu am lucruri de făcut ! Am avut în tribună un mare antrenor, pe care îl stimez foarte mult. El mă sfătuiește! Mi-a dat câteva teme pentru următoarele zile. Mă rog, mi-a dat de vreo două-trei săptămâni, însă îmi doresc mult să fac chestia aceasta. Sunt în tratative cu anumite persoane, nu vreau momentan să dau numele. O să mai aștept, nu iau acum decizia, dar, poate, după Wimbledon, va fi cineva la mine în tribună ca antrenor. ”, a mai spus Gabriela Ruse pentru Prosport.

Noul antrenor al Gabrielei Ruse

De mai bine de o lună și jumătate, Gabriela Ruse nu are antrenor, după ce a întrerupt colaborarea cu Julian Vespan. Cu toate acestea, sportiva trecut de calificări la Madrid și Roma, înainte să piardă în aceeași fază preliminară la “Roland Garros”.

“99,9 la sută va fi un strain, pentru că nu mă mai pot mula cu gândirea din România, nu cu altceva. Doar acum, nu știu, dacă mi se va arăta o idee, voi avea o inspirație de moment pentru un antrenor din România cu siguranță îl voi lua. Sunt adepta românilor, sunt adepta școlii noastre de tenis, însă din punct de vedere al gândirii, nu!

De-a lungul timpul am învățat că toate lucrurile pleacă de la mine, adică de la jucătoare în sine. Concret, degeaba antrenorul vine să îți spună anumite lucruri de strategie a jocului, de tactică, dacă tu nu ești dispusă să asculți. Deci, toată puterea, clar, stă în mine. Acum sigur că îmi doresc și eu să am un antrenor pentru că nu este simplu dar sunt bucuroasă cu ce am.

Îl am cu mine pe preparatorul meu fizic, Erwa Al Nablsi, care m-ajută să mă mențin fit, sănătoasă. Ne înțelegem bine, momentan îl am pe el. Nu știu ce o să fie dar vreau să mă descopăr de la zi la zi mai mult pe mine”, a mărturisit Gabriela Ruse.