Simona Halep a câștigat partida de tenis în fața Gabrielei Ruse. Scorul a fost 6-1, 6-2. La finalul meciului, Simona Halep a dezvăluit secretul care i-a adus succes în timpul meciului, în ciuda problemei de la gambă.

Victoria în fața Gabrielei Ruse

Simona Halep se mențină în formă la Transylvania Open. Aceasta a reușit să o învingă pe Gabriela Ruse, scorul fiind de 6-1, 6-2.

Elementul cheie care a ajutat-o pe Simona Halep în duelul ei cu Gabriela Ruse a fost atmosfera din Cluj-Napoca, locul în care a avut loc meciul. Simona Halep a recunoscut că nu i-a fost uşor să joace împotriva altei românce, ținând cont de condiția fizică a adversarei sale.

Aceasta a spus că, desi își revine dintr-o accidentare, dragostea ei pentru Cluj a făcut-o să se simtă foarte bine pe teren și speră să joace la fel de bine și joi.

„M-am simţit foarte bine pe teren, pentru că este o bucurie să vin din nou la Cluj. De fiecare dată, aici am jucat poate cel mai bun tenis al meu, şi la FedCup. Chiar dacă nu avem public, i-am simţit aproape de mine, de când am venit. Vreau să le mulţumesc organizatorilor, îi mulţumesc lui Patrick (n.r. Ciorcilă) pentru toate pozele puse în oraş şi mesajul <Welcome Home> este deosebit şi chiar mă simt ca acasă. De fiecare dată vin cu plăcere şi mă bucur foarte mult că astăzi am putut să joc un tenis foarte, foarte bun. Nu este niciodată uşor să joci cu adversare din aceeaşi ţară, mai ales când este o adversară solidă, puternică. Ea a avut un an extraordinar, a intrat în Top 100, ştim şi noi cum este şi merită toate aplauzele. A fost o bucurie să fiu pe teren şi sper şi mâine să joc la fel de bine. Mă simt bine, mă simt bucuroasă să fiu pe teren şi e plăcut să fii în Cluj.”, a spus tenismena.

„Nu mă interesează rezultatul”

Simona Halep a explicat faptul că scopul ei actual este de-aș atinge nivelul anterior accidentării la gambă suferită la Roma, Italia.

„Sunt pregătită fizic, doar să ajung eu în finală. Pentru mine e o revenire, sincer nu mă interesează rezultatul, doar vreau să-mi ating nivelul de dinainte. Nu mă gândesc împotriva cui joc.”, a zis Simona Halep.

Simona Halep simte lipsa fanilor în tribune

Jucătoarea este tristă din cauza restricțiilor sociale care fac ca tribunele să fie goale. Ea speră ca situția să revină la normal și să se poată bucura din nou de susținerea fanilor ei.

„Suntem toţi trişti pentru că spectatorii nu pot veni aici, să ne susţină în tribune, e o atmosferă incredibilă de fiecare dată la Cluj, dar le transmit românilor toate cele bune, să trecem cu bine peste această perioadă care este grea pentru toată lumea şi să avem cât se poate de multă grijă de noi. Eu cred că o să revenim la normal în curând şi o să ne putem bucura împreună de tenis, pentru că nu am de gând să mă las, mai vreau să mai joc.”, a spus jucătoarea pentru DigiSport.