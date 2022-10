Așa cum se știe, Prințul Harry și Meghan Markle au renunțat la titulatura regală, după ce au părăsit Marea Britanie, în 2020, preferând să înceapă o viață nouă peste Ocean.

În presă apar noi și noi dezvăluiri legate de relația tensionată dintre ducii de Sussex și membri ai Familiei Regale. O astfel de dezvăluire este făcută de The Mint, care citează pasaje din cea mai recentă carte a lui Katie Nicholl, intitulată „The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown”.

Autoarea susține că atât Meghan Markle, cât și Prințul Harry au respins de două ori invitația Reginei Elisabeta de a o vizita la Castelul Balmoral.

Au refuzat-o de două ori pe Regină pentru „a păstra distanța”

Din câte se pare, cuplul a fost invitat prima dată de regina Elisabeta a II-a la Castelul Balmoral din Scoția, în 2019. Cu toate acestea, prințul Harry și Meghan au refuzat invitația, în încercarea de a păstra distanța. Invitația a fost făcută înainte ca ducii de Sussex să-și anunțe plecarea din familia regală, în 2020. Decizia lor „a provocat o mare nedumerire”, scrie Katie Nicholl.

„Mi s-a spus că nu s-ar fi potrivit discursului lor din acel moment. Iar discursul lor era ceva de genul „suntem noi doi, împotriva lor”. A existat acel sentiment de separare. Și probabil că apariția lor la Balmoral ar fi fost interpretată ca a unei familii fericite, iar asta nu se încadra în discursul lor”, susține Katie Nicholl.

Autorul regal a dezvăluit că ducii de Sussex au fost din nou invitați să se întâlnească cu Regina, dar au refuzat și a doua oară.

Meghan, poreclită așa pentru duritatea ei

Noua carte a expertului regal Katie Nicholl dezvăluie, printre altele, că regele Charles al-III-lea o poreclise pe Meghan Markle „Tungsten”(Wolfram) poreclă care reflecta duritatea și rezistența ei. Wolframul este un element chimic, un metal dur, de culoare cenușiu deschis, care are cel mai înalt punct de topire dintre toate elementele.

Potrivit lui Nicholl, Markle a dat dovadă de un grad mare de rezistență în timpul apariției sale, în 2018, alături de prințul Harry, de prințul William și Kate Middleton, la Forumul Fundației Regale.

William și Kate au dat semnalul că vor să fie mai mult decât „ornamentali”

Potrivit unui consilier, ”acela a fost momentul în care William și Kate, care era însărcinată, au realizat că trebuie să-și îmbunătățească jocul”, scrie Nicholl. William și Kate au început să dea semnalul că vor să fie mai mult decât „ornamentali”, susține autoarea.

În primul său discurs ca rege, Charles a vorbit despre dragostea sa pentru Meghan și Harry, după ce a acordat titlurile de Prinț și Prințesă de Wales lui Kate Middleton și Prințului William. „Vreau, de asemenea, să-mi exprim dragostea pentru Harry și Meghan, în timp ce ei continuă să-și construiască viața în străinătate”, a spus noul rege al Marii Britanii.