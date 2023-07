Miercuri, judecătorii CCR au amânat decizia pe legea pensiilor speciale, pentru data de 2 august şi pe legea cumulului pensie-salariu, pentru data de 21 septembrie, pentru lămuriri suplimentare, a anunţat instituţia.

În acest fel, verdictul pe Obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, obiecţie formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost amânat pentru data de 2 august.

Pe de altă parte, Obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecţie formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizia a fost amânată pentru data de 21 septembrie. CCR a precizat că motivul amânării a fost necesitatea unor lămuriri suplimentare.

Legile sunt în faza de control al constituționalității

Curtea Constituțională a fost sesizată de ÎCCJ, în 29 iunie, în legătură cu modificările legii privind pensiile de serviciu şi cu legea privind cumulul pensiei cu salariul. Ambele legi au trecut în 28 iunie de Parlament, fiind în faza de control al constituţionalităţii, înainte de a fi trimise preşedintelui Klaus Iohannis pentru promulgare.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale a României pentru controlul constituţionalităţii, înainte de promulgare în ceea ce priveşte: Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr.277/2015 privind Codul fiscal (PL-x nr.244/2023); Legea privind unele măsuri pentru continuarea activităţii de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de pensionare”, conform unui comunicat al ÎCCJ. În ambele cazuri este vorba despre actele normative în întregime, conform ICCJ.

Întâlnire pe tema pensiilor

Marți, 25 iulie 2023, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura Oprescu, a avut „o întâlnire constructivă” cu o delegație a Băncii Mondiale, condusă de către Anna Akhalkatsi (Country Manager România), temele de discuție fiind pensiile, salarizarea în sistemul bugetar și protecția socială.

În cadrul discuției lor, a fost făcută „o radiografie a momentului”, accentul fiind pus pe „ce avem de făcut pentru a ne atinge obiectivele care, în principal, vizează reformele” în sistemul pensiilor, sistemul bugetar și protecția socială, în contextul în care Legea Pensiilor reprezintă o prioritate pentru Guvernul Ciolacu.

„Reafirm că pachetul de pensii de serviciu/pensii din sistemul public va fi gata în timp util pentru ca România să transmită cererea de plată 3 din PNRR. Salarizarea în domeniul public este un alt subiect important, preocuparea mea principală fiind aceea de a asigura în primul rând echitate.

Pe legea salarizării există deja trei variante de lucru, iar Banca Mondială face estimări de impact bugetar. La final, toate cele trei variante vor fi prezentate Coaliției și Comisiei Europene pentru o decizie în consecință.

Nu în ultimul rând, am abordat teme legate de #protecția_socială și am subliniat o dată în plus că lucrăm la o reformă a sistemului pentru a oferi o protecție reală și eficientă persoanelor vulnerabile. O urgență a momentului o reprezintă un nou sistem de avizare-verificare în teren a centrelor sociale”, a scris ea pe contul ei de Facebook.