Legea Pensiilor este o prioritate pentru Guvernul Ciolacu

Marți, 25 iulie 2023, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Simona Bucura Oprescu, a avut „o întâlnire constructivă” cu o delegație a Băncii Mondiale, condusă de către Anna Akhalkatsi (Country Manager România), temele de discuție fiind pensiile, salarizarea în sistemul bugetar și protecția socială.

În cadrul discuției lor, a fost făcută „o radiografie a momentului”, accentul fiind pus pe „ce avem de făcut pentru a ne atinge obiectivele care, în principal, vizează reformele” în sistemul pensiilor, sistemul bugetar și protecția socială, în contextul în care Legea Pensiilor reprezintă o prioritate pentru Guvernul Ciolacu.

„Reafirm că pachetul de pensii de serviciu/pensii din sistemul public va fi gata în timp util pentru ca România să transmită cererea de plată 3 din PNRR. Salarizarea în domeniul public este un alt subiect important, preocuparea mea principală fiind aceea de a asigura în primul rând echitate.

Pe legea salarizării există deja trei variante de lucru, iar Banca Mondială face estimări de impact bugetar. La final, toate cele trei variante vor fi prezentate Coaliției și Comisiei Europene pentru o decizie în consecință.

Nu în ultimul rând, am abordat teme legate de #protecția_socială și am subliniat o dată în plus că lucrăm la o reformă a sistemului pentru a oferi o protecție reală și eficientă persoanelor vulnerabile. O urgență a momentului o reprezintă un nou sistem de avizare-verificare în teren a centrelor sociale”, a scris ea pe contul ei de Facebook.

Simona Bucura Oprescu se va asigura că vor fi atinse țintele și jaloanele din PNRR

Cu câteva ore în urmă, noul ministru al Muncii și Protecției Sociale a oferit informații de ultim moment despre Legea Pensiilor. Aceasta a spus că la nivelul instituției a fost constituit un grup de lucru care lucrează pe calendar și la termenele țintelor și jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Primul ordin pe care l-am emis în calitate de ministru are ca obiect constituirea unui task force, o echipă la nivelul Ministerului Muncii care nu face altceva decât să lucreze pe calendar, pe deadline-uri, pentru a fi foarte atenți în permanență cu ce avem de făcut pe țintele și jaloanele din PNRR. Ministerul Muncii înseamnă și bani dacă ne facem reformele la timp”, a declarat ea în cadrul unei emisiuni TV de pe Digi24.