”Va trebui sa venim o lege a pensiilor care sa aduca pt romani incredere. Suntem hotarati sa venim cu o solutie in fata romanilor, am avut discutie cu cei la Fonduri Europene pe toate jaloanele. Vom venit cu legea pensiilor ceva mai devreme. Legat de legea pensiilor de serviciu, indiferent de decizia CCR, vreau sa spun că am coagulat colegi pentu ca la Ministerul Muncii sa avem trei solutii pregătite”, a spus ministrul Muncii la România TV.

Aceasta a precizat că va propune Comisiei Europene ca vârsta de pensionare să crească treptat. Mai mult, ministrul a spus că nicio pensie nu va scădea în urma recalculării pensiilor.

”Venim in fata Comisiei cu propunerea de a face treptat aceasta crestere a varstei de pensionare si cu o propunere de compensare a celor care aleg sa rămâna în câmpul muncii și după ce au ajuns la vârsta de pensionare.

Trebuie sa conturam acest proiect de lege pe realitatea romanească. S-a plecat de la PNRR, dar mizam pe faptul ca suntem in faza avansata de negociere cu Comisia Europeană”, a mai spus ministrul Muncii.

”Cei care au pensii mici vor beneficia de o creștere. Nicio pensie în plată nu va scădea.”, a dat asigurări ministrul Muncii.

Simona Bucura Oprescu, despre scandalul ”azilele groazei”

Noul ministru a vorbit și despre azilele groazei, precizând că nu putem închide ochii la ce se întâmplă. Se pregătesc schimbări radicale în sistem.

”Nu putem sa inchidem ochii la situatii precum aceasta. Ne dorim o reforma ferma, premierul Marcel Ciolacu ne-a dat termen ca pana la 31 august sa definitivam un proiect de lege in ceea ce priveste functionarea Direcțiile de Asistență Socială. Avem multe instituii care se calca pe picioare. Vom veni cu o reforma profunda in ceea ce priveste asistenta sociala. Este ft important sa nu mai aveam aceasta cale de ocolire a acreditarii, prin acreditari provizorii.

Nu se va mai face acreditare si licentiere decat prin deplasare in teren, inspectorii vor fi obligati sa fie prezenta la fata locului. Apoi, e nevoie de regandirea institutiilor.

Împreuna cu echipa de la Ministrul Muncii analizam toate varaintele. Unul dintre colegi a venit cu aceasta idee, o luam in calcul, dar si alte masuri complementare, un rate card dat de apartinatori si de care cei cazati in acele camine. Se va face un fel de black list al căminelor sociale.”, a spus aceasta.