Vestea cea proastă vine din partea unui fost președinte RADET. Potrivit acestuia, există riscul ca cei care locuiesc în Capitală să se confrunte cu zile fără căldură.

De ceaalaltă parte, administratorul ELCEN confirmă acest lucru și susține că sistemul de încălzire din Capitală se află în prezent în colaps, iar singura soluție ar fi reablitarea conductelor și construirea de noi centrale, care din păcate, durează.

”Am spus că suntem aproape de colaps, într-o situație foarte dificilă, suntem în al 12-lea ceas. În ultimii ani s-a tot repetat că situația sistemului de termoficare al Capitalei este dificilă. Tot auzim asta în fiecare an, din pacate. Sistemul s-a degradat, nu au fost făcute reparații consistente… Și vara trecută am observat cu toții că a fost o problemă cu apa caldă.

Din păcate, sezonul rece s-a apropiat, urmează încărcarea instalației de încălzire, și din păcate vor fi avarii și vor fi probleme”, a spus

Claudiu Crețu, administrator special ELCEN, la Digi24.

O rugăciune pentru bucureșteni

Fostul șef al RADET este și mai pesimist. El susține că în urmă cu mai mulți ani f ost prezentat un plan coerent pentru renovarea sistemului de termoficare, însă acesta a rămas doar pe hârtie.

”Ce se poate face repede? Repede putem face o rugăciune, cum s-a făcut și anul trecut, și acum doi ani, ca sistemul să mai reziste. Și spun asta în cunoștință de cauză. În urmă cu 5 ani am prezentat un plan coerent de abordare a renovarii sistemului de termoficare.

Din păcate, acest plan a rămas doar pe hârtie, la un an după acest plan, urmând insolvența RADET cu tot ce se știe despre acest calvar. În momentul de față, lucrurile sunt într o evoluție negativă și lucrul ăsta se constată de la iarnă la iarnă.

Dacă pierderea de apă brută din sistem era de aproximativ 800 de tone, vorbim de o medie zilnică în sezonul de iarnă 2015-2016, în ultima iarnă ea a depășit 2.000 de tone pe oră. Vă dați seama cât de gaurită este rețeaua, cât de neviabilă.

E nevoie de o strategie coerentă, de un concept clar, care să răspundă nevoilor bucureștenilor de apă caldă și căldură, dar nu în condițiile de acum 30-40 de ani, ci în condițiile actuale.

Ce vrea bucureșteanul consumator? Să o aibă la dispoziție, să și-o poată regla, și să plătească un preț corect pentru ea.

Plecând de la aceste așteptări, trebuie elaborată o strategie de remodelare și configurare a arhitecturii sistemului de termoficare din București. Personal sunt adeptul concurenței în ceea ce înseamnă producția de energie termică.

Deci alături de ELCEN și ceilalți doi producători de energie termică mai mici, trebuie să apară și alți producători privați, ppentru că doar prin concurență vom obține și suficiența cantității și prețul cel mai bun la consumatorul final. Și asta nu e treaba Primărie Capitalei, ci treaba capitalului privat, sau eventual a Ministerului Energiei.

Treaba Primăriei Capitalei este să reabiliteze sistemul de transport și distribuție, care este un monopol natural, încredințat prin lege PMB”, a spus Gabriel Dumitrașcu, fost președinte RADET.

Au făcut doar cârpeli

Totodată, acesta a mai precizat că într-adevăr au fost făcute investiții, însă nimic concret. El a mai amintit încă odată de situația în care se află atât ELCEN cât și RADET.

”Termoenergetica e același RADET, dar cu altă denumire. Aceeași oameni, aceleași concepții, același mecanism funcțional. Dar haideți să vă spun de ce nu este viabil.

ELCEN e în insolvență și are o situație financiară critică. Termoenergetica, la fel, deja e înființată de un an și are mari datorii la furnizorii de energie termică și care i-au prestat servicii.

Au fost cârpeli, s-au făcut intervenții și le-am văzut cu toții, am văzut șantiere deschise pe magistralele RADET, dar ele n-au rezolvat decât probleme punctuale. Pe o haină veche mâncată de molii am pus două petice în coate.

Haina nu ne va ține cald la iarnă, deci nu s-a lucrat coerent, consistent, măcar să putem spune că tronsonul din Pantelimon sau Colentina este reabilitat și nu vor apărea probleme.

Probleme vor apărea pe toată harta Bucureștiului, dar cu preponderență în sectoarele 2, 3, și 6 care vor fi cel mai grav afectate.

Cu condiția de a avea un concept unitar de modernizare și reabilitare a rețelei, o reabilitare este posibilă nu mai devreme de 3 ani”, a adăugat fostul șef RADET.