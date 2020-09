China Media Group are în vedere deschiderea unui birou european la Bruxelles, au declarat pentru site-ul Politico persoane din interiorul companiei chineze, scrie sursa menționată.

Cunoscut și sub numele de „Vocea Chinei” – grupul media acționează ca organizație umbrelă a canalului de televiziune de stat China Global Television News (CGTN) și al radiodifuzorului său soră, China Radio International. S-a format în martie 2018 printr-o fuziune dintre China Central Television (CCTV), CGTN, China Radio International și China National Radio.

Potrivit lui David Bandurski, codirector al grupului independent de cercetare China Media Project, „această mișcare face parte dintr-un efort mai amplu al președintelui Xi Jinping „pentru a se asigura că China este capabilă, din punctul de vedere al partidului, să centralizeze controlul asupra știrilor și opiniei publice”.

Conducerea China Media Group consideră și că asttfel Beijingul „poate submina mai bine UE chiar din propria sa curte”, susțin surse din interior. „A avea un sediu la Bruxelles poate fi văzut ca o strategie necesară în încercarea de a influența discuția despre China în Europa”, a adăugat el.

Nu ar fi prima incursiune de acest gen a grupului chinez în Europa. CGTN a deschis un hub european la Londra, în urmă cu doi ani, dar a intrat rapid în vizorul autorității de reglementare britanice Ofcom, care a constatat că a încălcat regulile de radiodifuziune în mai multe rânduri.

Jurnaliștii de la Politico amintesc faptul că efortul grupului de mass-media chinez de a-și spori influența la Bruxelles vine într-un moment deosebit de sensibil pentru capitala UE, care nu a reușit să facă față creșterii presiunii diplomatice a Beijingului, în ultimele luni.

În aprilie, Serviciul European de Acțiune Externă – brațul de politică externă al UE – a fost criticat, în urma informațiilor conform cărora că a încercat să minimalizeze acțiuni de dezinformare chineză după o intervenție a ambasadei Chinei la Bruxelles. Șeful politicii externe a UE, Joseph Borrell, a fost audiat de comisia de Afaceri Externe a Parlamentului European, unde a negat că SEAE s-ar fi înclinat în fața Beijingului. Răspunsurile sale nu au temperat neliniștile, mai ales după ce China a adoptat un ton mai agresiv în fața Europei, care pune pandemia de coronavorus pe seama erorilor Beijingului.

UE se află, de asemenea, în mijlocul unei dezbateri publice cu privire la modalitățile de reglementare a companiilor din afara UE care primesc finanțare de la stat și funcționează în cadrul Uniunii Europene.

CGTN, care are studiouri la Beijing, Washington și Nairobi, nu are prea mari așteptări în privința înființării unui sediu la Bruxelles, potrivit unui angajat la CGTN. Dacă televiziunea va înființa, în cele din urmă, un studio la Bruxelles, ar deveni singurul canal TV de știri non-belgian care își va implanta hub-ul european în capitala UE. Euronews are sediul la Lyon, Deutsche Welle la Bonn, iar canalele americane precum CNN și NBC își bazează operațiunile europene din Londra.