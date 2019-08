Viorica Dăncilă pare să nu aibă niciun motiv de liniște. Confruntată cu un scandal de proporții legat de amenințările ALDE și cu o situație nu tocmai comodă reprezentată de tragedia de la Caracal, liderul PSD mai are de înfruntat încă o problemă. Este vorba de alegerile prezidențiale care tocmai se apropie.

Mai exact, Dăncilă tocmai a aflat că o tânără din PSD vrea să candideze la alegerile din toamnă. Aceasta este membru PSD Mureș și se numește Monica Simionescu. Ea a anunțat că a început să adune semnăturile necesare înscrierii în cursă. Chiar dacă Dăncilă este cea mai probabilă variantă a PSD la Cotroceni, tânara a susținut că nu vede acțiunea pe care a demarat-o ca fiind îndreptată împotriva premierului.

„Faptul că îmi doresc să candidez nu este o acţiune îndreptată împotriva doamnei Dăncilă (…). Partidul se îndreaptă într-o direcţie greşită, nu acesta este modul de abordare, nu asta este pentru mine arta guvernării. Politica, pentru mine, este cea mai frumoasă artă, arta guvernării. Eu am şi propus o altă doctrină decât social-democraţia, doctrina Terra, care are în centrul ei meritocraţia (…). Îmi doresc ca, pentru prima dată, alegătorii să aibă posibilitatea să dea un vot ‘pentru’, să aibă o opţiune de normalitate, pentru că eu cred că doar împreună putem contribui la schimbarea în bine a lumii în care trăim. Sunt membru PSD din 2013, am activat în cadrul partidului, am făcut muncă de voluntariat. De asemenea, am supus spre aprobare un proiect – ‘Să creştem sănătos, împreună, pământeni!’ -, care a fost aprobat după nouă luni”, a declarat Monica Simionescu.

Ea a arătat că în clipurile electorale pe care le-a lansat în mediul online nu doreşte decât să arate oamenilor cine este cu adevărat şi nicidecum să expună alegătorilor o imagine falsă despre ea, aşa cum fac politicienii în general.

Cât despre o posibilă excludere a sa din PSD ca urmare a începerii demersurilor pentru a candida la Preşedinţie, Monica Simionescu a precizat că nu o va deranja. „Dacă vor să mă excludă, să fie sănătoşi! Nu am nimic de pierdut. Cu sau fără ei sunt aceeaşi persoană şi nu am nevoie de nicio funcţie de a spune ceea ce socotesc corect”, a precizat Monica Simionescu.

Simionescu are 40 de ani, a absolvit Ştiinţe Politice la Universitatea ‘Babeş-Bolyai’ din Cluj-Napoca, are un masterat în Diplomaţie şi Politică Externă, Relaţii Internaţionale, la Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu şi a absolvit Dreptul la Universitatea ‘Petru Maior’ din Târgu Mureş.

