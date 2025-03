Vineri, la o întâlnire cu lideri locali și regionali, Crin Antonescu a subliniat importanța unui viitor stabil pentru România într-un context internațional incert.

Împreună cu Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan, Crin Antonescu a evidențiat rolul esențial pe care îl joacă liderii județeni și locali în asigurarea unei direcții clare pentru țară. Acesta a mărturisit că, în ciuda faptului că nu deține încă o funcție de președinte, viziunea sa politică se bazează pe stabilitatea națională, ca fundament al progresului în România.

Crin Antonescu a reamintit că, în această perioadă de turbulențe politice internaționale, stabilitatea internă a României este esențială pentru a construi un viitor prosper.

De asemenea, el a subliniat importanța unei guvernări coezive, afirmând că actuala coaliție este singura care poate asigura o bază solidă pentru dezvoltarea națională.

Pe lângă aspectele legate de stabilitate politică, Antonescu a subliniat și necesitatea unor schimbări adaptate la realitățile actuale ale României.

”Nu există alternativă la această majoritate parlamentară, nu există alternativă la această formulă de stabilitate. Eu nu sunt acum în campanie electorală doar şi mulţi dintre dumneavoastră, domnilor preşedinţi de consilii judeţene, ştiţi că atunci când ne-am întâlnit în această precampanie, nu am făcut-o în primul rând pentru a discuta cum câştigăm voturi. Cum armata electorală a partidelor noastre să se mobilizeze şi să se organizeze. Sigur că asta e o discuţie importantă, dar nu am purtat-o noi. Am vorbit mai mult despre viziunea, proiectul, înţelesul meu despre viitorul imediat al României, despre modul în care putem să lucrăm împreună şi despre ceea ce este absolut necesar în această întâlnire cum spuneam între stabilitate şi schimbare”, a mai transmis Antonescu.

În ceea ce privește viitorul electoral al țării, Crin Antonescu a transmis un mesaj de unitate, afirmând că nu există o alternativă viabilă la actuala majoritate parlamentară. El a insistat asupra faptului că în acest moment nu este vorba doar de mobilizarea electoratului, ci de definirea unei direcții clare pentru România.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a abordat situația actuală a coaliției politice guvernamentale și a subliniat importanța unității în acest context. El a vorbit despre necesitatea unui lider puternic și a unui liant stabil în cadrul alianței, menționând faptul că trecutul oferă lecții valoroase pentru a evita repetarea greșelilor.

Ciolacu a declarat că, pentru a asigura continuitatea și succesul guvernării, este esențial ca liderii să rămână uniți și să colaboreze eficient. În acest sens, Crin Antonescu, fostul lider al PNL, a fost desemnat drept un factor de coeziune pentru întreaga coaliție. Premierul a adăugat că, în trecut, România a făcut o greșeală politică majoră atunci când a exclus UDMR din coaliție, ceea ce a dus la decizii greșite, cu implicații negative asupra stabilității politice a țării.

„Avem și un lider, liderul informal al acestei coaliții. Și, până la urmă, domnule președinte Crin Antonescu, trebuie să vă asumați rolul de integrator, fiindcă noi am mai făcut o coaliție în același format, la început, și PSD, și PNL, și UDMR. Pe urmă am făcut prima greșeală, fiindcă a trebuit să dăm afară UDMR-ul. După aceea, am luat niște decizii bune politice, urmate, cum era de așteptat – neavând un liant și tocmai ce scosesem și UDMR-ul din coaliție – am luat niște decizii greșite, ca să nu spun proaste, să fiu elegant. Şi am pus umărul la crearea unei situații periculoase, nu neapărat pentru actul de guvernare, unei situații foarte periculoase României.”, a mai spus Marcel Ciolacu.