Un virusolog din SUA cere demisia ministrului Sănătății, Alexandru Rafila după o declarație a oficialului făcută recent la un post de televiziune. Cristian Apetrei, profesor de Boli Infecţioase şi Microbiologie la Facultatea de Medicină şi la Şcoala Doctorală de Sănătate Publică a Universităţii din Pittsburgh, a lansat un șir de critici dure la adresa ministrului român.

„Rata de vaccinare s-ar putea să se îmbunătăţească secvenţial. Fie dacă apare un vaccin customizat, adică adaptat tulpinii circulante, fie dacă apare un nou vaccin care are o formulă sau un mod de fabricare mai aproape de vaccinurile tradiţionale – toate aceste lucruri pot să ducă la creşterea interesului pentru vaccinare”, a fost declarația ministrului Rafila, care a atras criticile virusologului.

Specialistul cere demisia lui Alexandru Rafila

„DOMNUL MINISTRU RAFILA MAI DA UN CAP IN GURA CAMPANIEI DE VACCINARE. DEMISIA!”, începe postarea virusologului.

Acesta critică declarația ministrului, care consideră că rata de vaccinare va crește odată cu apariția de noi vaccinuri, mai apropiate de cele clasice.

„Domnule profesor, da’ ce au vaccinurile actuale? Că față de varianta inițială aveau o eficacitate (în inducerea de răspunsuri immune robuste) de aproape 100%. Superioară tuturor vaccinurilor produse până la momentul respectiv prin metode convenționale. Fără adjuvanți, cu efecte secundare minimale (după cum s-a văzut la administrarea a vreo câteva miliarde de doze).

Față de delta, vaccinurile mARN aveau o eficacitate de 90%. Față de omicron, vaccinarea cu două doze reduce cu 35% riscul de infecție severă și moarte, iar boostul o reduce cu 70%.

N-ați avut timp sa citiți toate lucrurile astea?”, a continuat Cristian Apetrei.

Compară situația cu filmul „Don’t look up”

Acesta apelează la o comparație cu mediatizatul film „Don’t look up” și consideră declarațiile ministrului Alexandru Rafila ca fiind „descreierate”.

„De ce nu le spuneți celor pentru care faceți aceste declarații descreierate toate lucrurile astea? De ce nu le spuneți celor pentru care vorbiți că tratamentele sunt eficiente doar într-o fereastră de timp extrem de îngustă (pe care cei mai mulți n-o prind pentru că vin prea târziu la spital)? Eu mă uit la ce spuneți și mă întreb: oare chiar am înnebunit, ori am intrat full throttle în Don’t look up?”, a mai spus specialistul.

Virusologul este de părere că o demisie imediată a ministrului Sănătății l-ar scuti pe acesta de rușinea de a se face de râs în continuare.

„Poate nu știți toate lucrurile astea, și atunci cea mai onorabilă soluție este o demisie imediată, care v-ar împiedica să vă mai faceți de râs în halul ăsta în continuare”, consideră Cristian Apetrei.