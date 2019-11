Primele neînțelegeri între președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban. Noul șef de la Palatul Victoria a anunțat probleme mari în economie. El le-a transmis reprezentanţilor AMR că ştie situaţia în care se află, în condiţiile în care în primele trei luni până la adoptarea bugetului nu s-a permis utilizarea formulei actuale a cotelor din impozitul pe venit.

„Realitatea bugetului astăzi este o realitate îngrijorătoare, se poate vedea din execuţia bugetară prezentată de Ministerul Finanţelor, dar realitatea este mai neagră de cum arată, iar aici sigur că nu putem să convenim asupra tuturor doleanţelor care există din partea bugetelor locale, dar vom încerca să reparăm, cât de cât, ceea ce a fost stricat de guvernarea anterioară”, a explicat Ludovic Orban.

Orban a fost contrazis de către Klaus Iohannis chiar la dezbaterea organizață la SNSPA. Acesta nu a negat creșterea economică din partea Guvernului PSd, dar a spus că aceasta a fost nesănătoasă. „Dacă voi fi ales pentru al doilea mandat mă voi implica total pentru toți românii. Să trăim în prosperitate, creștere economică, locuri de muncă bine plătite, școli și spitale sigure. A fost o politică bazată pe consum, suntem într-o zonă nesănătoasă la o serie de parametri. Mă voi implica pentru a crește într-o zonă sustenabilă pentru a garanta românilor un trai mai bun”, a spus Iohannis care nu s-a oprit aici.

Iohannis, maestru de ceremonii la dezbaterea de la SNSPA

Klaus Iohannis a fost gazdă la propriu la dezbaterea de la sediul SNSPA. El a fost cel care a prezentat evenimentul la început, apoi a continuat cu discursul său. „Avem un format neobișnuit, dar care va genera o dezbatere interesantă. vor interveni, vom avea un scurt dialog. Vom parcurge prima parte a dialogului, apoi o pauză și continuăm. Fiecare se prezintă. Teme aranjate nu există fiecare participant vine cu inputul pe care îl consideră. Va fi o discuție cu un ritm foarte bun. Am venit în această poziție acum cinci ani. O altfel de politică înseamnă să generez soluții și abordări comune echitabile agreate pentru a atinge câteva obiective naționale importante”, a anunțat Iohannis.

Tir de atacuri la adresa PSD

Iohannis a început discursul cu un atac extrem de dur la adresa celor de la PSD. „PSD a venit cu o abordare care ne a aruncat în haos pentru a salva câțiva penali. A dorit să acapareze și să distrugă nu doar statul de drept și lupta anticorupție. Și-a înșurubat neamurile și găștile de partid în sistemele publice. M-am opus folosind instrumentele oferite de Constituție. De multe ori, am avut succes.

Am reușit să contracarez în exterior efectele toxice ale guvernării PSD de acaparare a statului. PSD trebuie eliminat din conducerea statului pin vot. Și votul pentru prezidențiale e extrem de important. Mă bazez la votul din 24 noiembrie pe alegătorii liberali, dar este nevoie de mobilizare și vot. Mă adresez și electoratului USR și PLUS. Am luptat impreună. Mă adresez și electoratului PSD. Nu am nimic cu ei. Trebuie să fie reprezentați de un partid democratic. Noi nu tăiem pensii și salarii. Noi vom avea grijă ca pensiile și salariile să crească. Mă adresez tinerilor. Mulți m-au votat pe mine în primul tur, alții nu. Votul este vital și dacă doriți să participați la construcția viitorului României mergeți pe 24 noiembrie la vot”.

