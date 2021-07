Lovitură pentru Nicușor Dan! Poate fi chemat în orice clipă la Parchetul General

Prin ordonanța din ziua de 25 iunie, emisă în dosarul nr. 214/P/2020, procuroarea Gabriela Albu de la DNA a clasat o serie de acuzații formulate de șapte parlamentari PSD față de edilul Capitalei. Totodată, aceasta a disjuns alte acuzații, trimițând cauza disjunsă către Parchetul General.

Amintim că cei șapte social democrați care l-au denunțat pe Nicușor Dan au fost senatorii Daniel-Cătălin Zamfir, Ecaterina Andronescu și Șerban Nicolae, dar și deputații Oana-Consuela Florea, Petre-Florin Manole, Aida-Cristina Caruceru și Beatrice Tudor.

Textul ordonanței de clasare

„Din cuprinsul actelor predate de catre Autoritatea Electorala Permanenta, prin adresa cu nr. 28651/30.11.2020, a rezultat ca numita IACOBESCU Smaranda-Gabriela, prin mandatar CAZACU Constantin, i-a donat suma de 90.000 lei numitului STROE Bogdan-Cristian, fiind incheiat in acest sens, in 23.05.2016, un contract de donatie, autentificat la notar public. STROE Bogdan-Cristian i-a donat suma de 90.000 lei numitului DAN Nicusor-Daniel, fiind incheiat un act de donatie, autentificat in data de 24.05.2016.

Asa cum rezulta din extrasele de cont, de asemenea predate de catre Autoritatea Electorala Permanenta, sumele inregistrate in contracte au fost platite prin virament bancar.

Fiind audiat in cauza, in calitate de martor, STROE Bogdan-Cristian a declarat, referitor la aspectele prezentate mai sus, ca in timpul campaniei electorale din 2016, in legatura cu care a precizat ca avea calitatea de candidat din partea Uniunii Salvati Bucurestiul pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti, numitul DAN Nicusor-Daniel i-a propus sa primeasca mai multe donatii, urmand ca banii sa fie folositi de catre martor in campania electorala pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Potrivit depozitiei, una dintre donatii, in valoare de 90.000 lei, i-a fost facuta de o persoana, despre care martorul a sustinut ca nu-si aminteste datele de identitate, dar a precizat ca este cetatean roman stabilit in Marea Britanie. Acesta a invederat ca actul de donatie a fost incheiat la notariat, ocazie cu care s-a prezentat o persoana imputemicita sa incheie contractul.

Asa cum reiese din aceeasi declaratie, dupa incheierea conventiei, lecturand-o, martorul a luat cunostinta ca suma de 90.000 lei, care ii fusese donata, era destinata sustinerii campaniei pentru Primarie a candidatului DAN Nicusor-Daniel, motiv pentru care, dupa ce a discutat cu acesta, i-a virat intr-un cont intreaga suma, in urma incheierii unui contract de donatie.

Urmare ordonantei emise in cauza in data de 04.11.2020, STROE Bogdan-Cristian a predat Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei contractul de donatie autentificat sub nr. 572 din 23 .05.2016, in care, in calitate de donator, figureaza IACOBESCU Smaranda-Gabriela (domiciliata in Marea Britanie), prin mandatar CAZACU Constantin, imputemicit in baza procurii speciale autentificate sub nr. 16725/18.05.2016 de Ambasada Romaniei la Londra, iar, in calitate de donatar, este mentionat STROE Bogdan-Cristian.

Obiectivul convenției

Obiectul conventiei l-a constituit ‘finantarea Donatarului in vederea asigurarii mijloacelor necesare mentinerii si sprijinirii domnului Nicusor Dan de catre Uniunea Salvati Bucurestiul – USB, in calitate de candidat pentru functia de Primar General al municipiului Bucuresti la alegerile locale din anul 2016’.

Astfel, asa cum reiese din contract, ‘donatorul transfera, cu titlu gratuit, in mod definitiv si irevocabil catre Donatar, sub rezerva indeplinirii sarcinii prevazute in art. 2.2 de mai jos, suma de 90.000 RON (nouazecimiilei), conform termenilor si conditiilor din Contract’.

Sarcina prevazuta la art. 2.2 a avut in vedere faptul ca ‘Donatorul il gratifica pe Donatar in considerarea mentinerii si sprijinirii domnului Nicusor Dan de catre Uniunea Salvati Bucurestiul – USB in calitate de candidat la functia de Primar General al Municipiului Bucuresti, la alegerile locale din anul 2016’.

Ulterior, asa cum rezulta din contractul de donatie autentificat sub nr. 1434 din 24.05.2016, de asemenea predat de STROE Bogdan-Cristian, acesta din urma, in calitate de donator, a transferat cu titlu gratuit catre DAN Nicusor-Daniel, in calitate de donatar, suma de 90.000 lei.

In cauza, fiind audiat in calitate de martor, CAZACU Constantin a declarat ca IACOBESCU Smaranda-Gabriela, cumnata sa care locuieste in Londra, l-a contactat telefonic si i-a spus ca doreste sa-l sprijine in alegeri pe numitul DAN Nicusor-Daniel.

Martorul a sustinut ca IACOBESCU Smaranda-Gabriela i-a transferat banii in cont si ca a fost chemat la notariatul la care, de obicei, incheie acte si operatiuni, ocazie cu care a incheiat cu STROE Bogdan-Cristian un act de donatie.

Mentionam ca in Raportul de control incheiat de Autoritatea Electorala Permanenta in data de 02.11.2016, in urma validarii sumelor si verificarii legalitatii veniturilor si cheltuielilor electorale, in vederea rambursarii cheltuielilor electorale inregistrate de Partidul Uniunea Salvati Bucurestiul, cu ocazia alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din anul 2016, este invederat faptul ca, din verificarea documentelor depuse cu privire la incasarea donatiei de 90.000 lei, urmare a incheierii contractului de donatie dintre STROE Bogdan-Cristian si DAN Nicusor-Daniel, autentificat sub nr. 1434 din 24.05.2016, a rezultat ca din donatia de 90.000 lei numitul DAN Nicusor-Daniel a depus intr-un cont de campanie numai suma de 70.000 lei, cu toate ca in contractul de donatie autentificat este stipulat in mod clar ca donatia efectuata a fost in scopul sustinerii campaniei electorale la functia de primar general.

Din actele dosarului a rezultat ca, in data de 08.12.2016, Autoritatea Electorala Permanenta a sesizat, si cu privire la aspectele antementionate, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor prevazute de art. 44 alin. 5 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, coroborat cu art. 61 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala.

Actele predate de către Autoritatea Electorală Permanentă

Tot din actele predate de catre Autoritatea Electorala Permanenta, prin adresa cu nr. 28651/30.11.2020, respectiv din extrasele de cont, s-a constatat ca intr-un cont, al carui titular figureaza numitul DAN Nicusor-Daniel, au fost virate sume de bani, cu titlu de donatie, dupa cum urmeaza: in data de 01.06.2016, ANASTASIU Michael-Dragos figureaza ca a virat suma de 10.000 lei in contul numitului DAN Nicusor-Daniel, tot in data de 01.06.2016, LIXANDRU Ion figureaza ca a virat in contul numitului DAN Nicusor-Daniel suma de 5000 lei, in data de 02.06.2016, BONDOC Lucian a virat in acelasi cont suma de 10.000 lei, iar in data de 20.05.2016 BALASANU Mihai figureaza ca a donat suma de 4500 lei, sume care in declaratia de avere a numitului DAN Nicusor-Daniel, inregistrata la Parlamentul Romaniei cu nr. 798 din 15.06.2017, sunt mentionate ca fiind primite cu titlu de ‘donatie pentru precampanie si campanie electorala’.

Totodata, tot in declaratia de avere inregistrata la Parlamentul Romaniei cu nr. 798/15.06.2017, se regasesc, pe langa persoanele antementionate, si altele, in legatura cu care este mentionat faptul ca i-au acordat bani numitului DAN Nicusor-Daniel, cu titlu de ‘donatie pentru precampanie si campanie electorala’, respectiv: RATIU Nicolae-Cristopher, ALECSIU Marian-Dan, DAN Elena, MAUNA Cristina, BERNHARDT Claudia-Mihaela, AZOITEI Lucian, precum si Oteppa SRL.

Intr-o alta declaratie de avere, inregistrata la Parlamentul Romaniei cu nr. 404 din 19.01.2017, numitul DAN Nicusor-Daniel a sustinut ca a primit bani, cu titlu de ‘donatie pentru studii sociologice’, de la PANOTAJ EXPERT SRL, iar in declaratia de avere a aceleiasi persoane, inregistrata la Parlamentul Romaniei cu nr. 315/15.06.2020, sunt consemnate sume de bani, primite cu titlu de ‘donatie’, de la TALPES Florin si MARIN Marius.

Fiind audiat in cauza, in calitate de martor, ANASTASIU Michael-Dragos a sustinut ca nu-si aduce aminte cu exactitate sumele sau suma si nici sub ce forma, donatie sau sponsorizare i-a acordat bani numitului DAN Nicusor-Daniel.

De asemenea, acesta a declarat ca numitul DAN Nicusor-Daniel sau Asociatia Salvati Bucurestiul nu au efectuat demersuri in instanta in legatura cu activitatea vreunei societati comerciale in care acesta are calitate, ca numitul DAN Nicusor-Daniel, direct sau prin Asociatia Salvati Bucurestiul, nu a blocat activitatea sa sau a societatilor sale. Potrivit aceleasi depozitii, numitul DAN Nicusor-Daniel nu a facut presiuni asupra martorului sau actiuni de constrangere de natura morala.

Urmare a ordonantei emise in cauza, ANASTASIU Michael-Dragos a predat, prin avocat, un extras de cont privind transferul sumei de 10.000 lei, in data de 31.05.2016, inclusiv corespondenta purtata in legatura cu efectuarea acestei operatiuni. Din extrasul de cont predat a rezultat ca suma de 10.000 lei a reprezentat ‘Donatie pentru campania electorala Uniunea Salvati Bucurestiul’ si a fost virata intr-un cont al carui titular figureaza numitul DAN Nicusor-Daniel.

GEODOIU Eliza-Nicoleta, administrator in cadrul SC PANOTAJ EXPERT SRL, a declarat, in calitate de martor, ca a semnat contractul in baza caruia a fost facut un transfer bancar in valoare de 10.000 lei.

GEODOIU Eliza-Nicoleta a sustinut ca SC PANOTAJ EXPERT SRL nu a desfasurat activitati legate de proiecte de dezvoltare imobiliara, ca nu are cunostinta ca numitul DAN Nicusor-Daniel sau Asociatia Salvati Bucurestiul sa fi efectuat demersuri in instanta legate de activitatea SC PANOTAJ EXPERT SRL sau sa fi blocat investitii ale acestei societati comerciale.

De asemenea, aceasta a mai declarat ca nu a fost constransa de catre DAN Nicusor-Daniel, direct sau prin intermediul Asociatiei Salvati Bucurestiul, sa acorde cu titlu de donatie suma de 10.000 lei.

Ulterior, prin adresa inregistrata la dosarul cauzei in 05.02.2021, SC PANOTAJ EXPERT SRL a predat un inscris intitulat ‘contract de donatie’, incheiat in 23.07.2015, in care parti figureaza SC PANOTAJ EXPERT SRL, reprezentata prin administrator GEODOIU Eliza, in calitate de donator, si DAN Nicusor-Daniel, in calitate de beneficiar-donatar, avand ca obiect remiterea catre acesta din urma a sumei de 10.000 lei cu titlu de dar manual ‘in vederea efectuarii de catre acesta de studii sociologice’. Asa cum rezulta din extrasul de cont, de asemenea predat de SC PANOTAJ EXPERT SRL, banii au fost virati in data de 24.07.2015 intr-un cont al carui titular este, asa cum rezulta din conventia incheiata, DAN Nicusor-Daniel.

Martorul a declarat că i-a donat 10.000 de lei

Fiind audiat in cauza, martorul ALECSIU Marian-Dan a declarat ca i-a donat 10.000 lei numitului DAN Nicusor-Daniel. Martorul a sustinut ca nici aceasta din urma persoana si nici Asociatia Salvati Bucurestiul nu au efectuat demersuri in instanta legate de activitatea sa sau a societatii comerciale pe care o conduce, ca nu au fost blocate activitati / investitii desfasurate si, totodata, ca numitul DAN Nicusor-Daniel, direct sau indirect, nu a facut presiuni asupra sa sau actiuni de constrangere.

In data de 26.11.2020, la dosarul cauzei a fost inregistrata adresa formulata, prin avocat, de catre ALECSIU Marian-Dan, insotita de inscrisuri (extras de cont si corespondenta purtata prin e-mail), din care a rezultat ca suma de 10.000 lei i-a fest virata numitului DAN Nicusor-Daniel, in data de 22.04.2016, cu titlu de donatie.

Administratorul SC OTEPAA SRL, POPA Laurentiu-Nicolae, a fost audiat in cauza, in calitate de martor, cu privire la suma de 4500 lei, care in declaratia de avere a numitului DAN Nicusor-Daniel, inregistrata la Parlamentul Romaniei – Camera Deputatilor cu nr. 798/15.06.2017, figureaza ca ‘Donatie pentru precampanie si campanie electorala’, acordata de SC OTEPAA SRL, acesta sustinand ca donatia a fost facuta si ca a avut legatura cu campania electorala.

Martorul a revelat ca initiativa efectuarii donatiei a fost a actionarului RADU Octavian si ca i-a fost comunicata prin intermediul unei angajate a SC OTEPAA SRL. Totodata, acesta a precizat ca nu a discutat nimic cu numitul RADU Octavian in legatura cu contractul de donatie.

POPA Laurentiu-Nicolae a declarat ca a semnat contractul, care i-a fost adus de angajata SC OTEPAA SRL, sustinand insa ca nu mai cunoaste cuantumul sumei donate si nici cui a fost donata.

Totodata, fiind intrebat daca numitul DAN Nicusor-Daniel sau Asociatia Salvati Bucurestiul a efectuat demersuri in instanta legate de proiecte imobiliare dezvoltate de SC OTEPAA SRL, martorul a dat un raspuns negativ.

De asemenea, urmare a ordonantei emise in cauza de catre Directia Nationala Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei, in 25.11.2020 a fost depusa la dosarul cauzei adresa formulata de POPA Laurentiu-Nicolae, prin care a inaintat atat corespondenta electronica cu privire la ‘acordarea sponsorizarii’, cat si un extras de cont al SC OTEPAA din care reiese ca suma de 4500 lei a fost virata, in data de 02.06.2016, intr-un cont al carui titular figureaza DAN Nicusor-Daniel, in extras fiind mentionat, cu privire la aceasta operatiune, ‘donatie campanie elect. USB’.

A decis să o susțină cu suma de 7000 de lei

Din declaratia de martor data de AZOITEI Lucian a rezultat ca in anul 2016, fiind realizata prin intermediul unei platforme de socializare o campanie de strangere de fonduri pentru sprijinirea campaniei electorale a numitului DAN Nicusor-Daniel, a decis sa o sustina cu suma de 7000 lei. Plata a fost facuta prin banca, prin intermediul platformei de socializare, beneficiar fiind Asociatia G2.

Potrivit aceleasi depozitii, donatia s-a facut printr-un contract, semnat electronic, incheiat de martor si Asociatia G2. Martorul a sustinut ca nu-l cunoaste pe numitul DAN Nicusor-Daniel si, totodata, ca nu cunoaste detalii referitoare la Asociatia G2.

De asemenea, fiind intrebat daca numitul DAN Nicusor-Daniel sau Asociatia Salvati Bucurestiul au efectuat demersuri in instanta legate de proiecte imobiliare apartinand unor societati comerciale in care acesta figureaza si, totodata, daca DAN Nicusor-Daniel, direct sau prin intermediul Asociatiei Salvati Bucurestiul, a facut presiuni, in vreun fel, asupra sa, raspunsul a fost negativ.

In data de 16.11.2020, la dosarul cauzei a fost inregistrata adresa prin care numitul AZOITEI Lucian a comunicat corespondenta purtata cu Asociatia G2, precum si un extras de cont din care a reiesit ca suma de 7000 lei a fost platita prin virament bancar in data de 24.05.2016 catre Asociatia G2.

Precizam ca, prin adresa cu nr. 28651 din 30.11.2020, Autoritatea Electorala Permanenta a predat si contractele de prestari servicii, incheiate in 08.04.2016, respectiv in 08.07.2016, intre Asociatia G2 si Uniunea Salvati Bucurestiul, din care a rezultat ca obiectul acestor conventii l-a constituit, in esenta, prestarea de catre Asociatia G2 de servicii de strangere de fonduri online de la persoane fizice in vederea finantarii aotivitatilor politice si a campaniilor electorale prin intermediul unei platforme informatice, precum si transferuri de fonduri stranse online de la persoane fizice in contul sau conturile puse la dispozitie de Uniunea Salvati Bucurestiul.

In declaratia data in calitate de martor, TALPES Florin a aratat ca au fost facute mai multe donatii catre numitul DAN Nicusor-Daniel, cat si formatiunilor politice din care acesta a facut parte, sustinand, totodata, ca nu are cunostinta sa fi existat vreun litigiu intre companiile la care este administrator si DAN Nicusor-Daniel sau Asociatia Salvati Bucurestiul. De asemenea, martorul a sustinut ca numitul DAN Nicusor-Daniel nu a facut, direct sau indirect, actiuni de constrangere de natura morala.

Ulterior, la data de 05.02.2021, a fost inregistrata la dosarul cauzei adresa formulata de acesta, prin avocat, precum si inscrisurile predate, urmare a ordonantei emise in cauza in data de 28.01.2021. Astfel, din aceste inscrisuri a reiesit ca au fost incheiate mai multe contracte de donatie, dintre care, in data de 30.12.2019, a fost autentificat contractul de donatie cu nr. 497, avand ca obiect suma de 28.500 lei, iar in data de 27.09.2019 a fost incheiat contractul de donatie, autentificat cu nr. 875, obiectul conventiei constituindu-l acordarea sumei de 47.5 00 lei.

Urmare a solicitării DNA

Urmare a solicitarii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei, Autoritatea Electorala Permanenta a predat, prin adresa inregistrata cu nr. 25228 din 04.11.2020, documentele cu privire la campania electorala pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020, din analiza carora s-a constatat ca, in data de 22.09.2020, a fost autentificat sub nr. 2704 un contract de donatie, prin care donatorul, PERIAN Camil-Alexandru, i-a donat numitului DAN Nicusor-Daniel, in calitate de donatar, 72.800 lei, suma cu privire la care este mentionat faptul ca ‘va fi folosita de catre acesta exclusiv in vederea sustinerii campaniei electorale pentru functia de Primar General al Municipiului Bucuresti’.

De asemenea, s-a mai constatat ca, in data de 28.08.2020, a fost autentificata sub nr. 1129 oferta de donatie efectuata de MICU Bogdan-Marian, prin care acesta i-a oferit numitului DAN Nicusor-Daniel, cu titlu de donatie, suma de 45.000 lei. Totodata, in data de 04.09.2020, a fost autentificat sub nr. 765 inscrisul intitulat ‘acceptare de donatie’, prin care numitul DAN Nicusor-Daniel a acceptat donatia constand in suma de 45.000 lei, facuta de MICU Bogdan-Marian.

Tot in documentele predate de Autoritatea Electorala Permanenta a fost identificat si un inscris tehnoredactat, intitulat ‘contract de donatie’, in care parti figureaza GHEORGHE Marius, in calitate de donator, si DAN Nicusor-Daniel, in calitate de donatar. Asa cum rezulta din cuprinsul inscrisului, care nu este autentificat, dar este datat olograf ‘24.09.2020’, GHEORGHE Marius i-a donat numitului DAN Nicusor-Daniel suma de 15.000 lei, prin transfer bancar, in conventie fiind mentionat faptul ca ‘Prezenta donatie se face fara nicio sarcina pentru donatar, donatia nu este facuta cu scopul evident de a obtine un avantaj economic ori politic, asa cum prevede art. 6 alin. (9) din Legea nr. 334/2006’.

Fiind audiati ‘in cauza, ‘in calitate de martori, atat MICU Bogdan-Marian, cat si PERIAN Camil-Alexandru au recunoscut donatiile facute si, totodata, au sustinut ca nu au fost constransi sa doneze sumele care fac obiectul conventiilor incheiate cu numitul DAN Nicusor-Daniel.

In declaratia data in calitate de martor, GHEORGHE Marius a sustinut ca in perioada campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020, din proprie initiativa, a donat 15.000 lei, suma pe care a virat-o din contul sau personal in contul numitului DAN Nicusor-Daniel. Astfel, acesta a aratat ca a mers la sediul de campanie, i-a dat cartea sa de identitate numitei PUNGA Diana, despre care a precizat ca era sefa de campanie, iar aceasta a completat datele, a listat contractul, pe care martorul l-a semnat.

Potrivit depozitiei, dupa ce a semnat contractul, GHEORGHE Marius i l-a dat numitei PUNGA Diana, sustinand ca nu-si aduce aminte daca, in momentul in care a semnat contractul, acesta era semnat sau nu si de catre numitul DAN Nicusor-Daniel.

Acesta a mai declarat ca nu a discutat cu numitul DAN Nicusor-Daniel despre contractul prin care a donat suma de 15. 000 lei in ziua in care a incheiata conventia, nici anterior si nici in zilele ulterioare.

De asemenea, martorul a aratat ca nu cunoaste data in care a incheiat contractul si, totodata, ca nu are cunostinta cine a scris olograf pe contract data de 24.09.2020.

In declaratia data, GHEORGHE Marius a mai sustinut ca nu a fost constrans sa doneze suma de 15.000 lei si ca el a stabilit cuantumul sumei donate.

Ulterior, in data de 15.02.2021, la dosarul cauzei a fast inregistrata adresa formulata de numitul GHEORGHE Marius, prin care acesta a predat o fila reprezentand un extras de cont, din care rezulta ca in data de 24.09.2020 a fast virata suma de 15.000 lei, operatiune mentionata ca reprezentand ‘donatie campanie electorala candidat DAN Nicusor-Daniel’, beneficiar figurand DAN Nicusor-Daniel.

Tot in urma analizei documentelor predate de Autoritatea Electorala Permanenta, prin adresa inregistrata cu nr. 25228 din 04.11.2020, au fost identificate doua inscrisuri tehnoredactate, datate 24.09.2020, intitulate ‘contract de imprumut’. Astfel, intr-unul dintre aceste inscrisuri, numitul DAN Nicusor-Daniel figureaza ca a fost imprumutat de catre TEODORESCU Nicoleta, fara dobanda, cu suma de 22.000 lei. Potrivit celui de-al doilea inscris, SIMION Stefania-Georgiana, in calitate de imprumutator, i-a dat cu titlu de imprumut, fara dobanda, numitului DAN Nicusor-Daniel, in calitate de imprumutat, prin transfer bancar, suma de 20.000 lei.

Ambele conventii au prevazut termen de restituire 30 de zile de la rambursarea de catre Autoritatea Electorala Permanenta a cheltuielilor electorale legal efectuate.

Totodata, in cuprinsul fiecaruia dintre aceste doua inscrisuri este mentionat faptul ca ‘Prezentul imprumut se face foara nicio sarcina pentru imprumutat, iar imprumutul se incheie fara scopul de a obtine un avantaj economic ori politic pentru niciuna dintre parti, fiind incheiat cu respectarea tuturor prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale’.

Fiind audiata in calitate de martor, TEODORESCU Nicoleta a sustinut ca, pe final de campanie electorala, i-a dat numitului DAN Nicusor-Daniel, cu imprumut, suma de 22.000 lei si ca, in acest sens, a fost incheiat un contract de imprumut in data de 24.09.2020.

Legat de imprejurarile incheierii conventiei, aceasta a aratat ca a fost intrebata de GRADINARU Loredana-Mirabela, din declaratie reiesind ca aceasta din urma persoana ii este ruda, daca-i poate imprumuta numitului DAN Nicusor-Daniel o suma de bani.

Potrivit depozitiei, martora a intrebat de cati bani era nevoie, iar GRADINARU Loredana-Mirabela i-a raspuns ca, daca poate, 22.000 lei. TEODORESCU Nicoleta a cerut contul bancar, insa i s-a raspuns ca intai trebuia facut un contract de imprumut.

Banii care au constituit obiectul contractului de împrumut

Ulterior, la domiciliul sau s-a prezentat numitul DAN Nicusor-Daniel, avand asupra sa un contract de imprumut, pe care martora l-a semnat. Totodata, aceasta a precizat ca banii au fost virati intr-un cont si ca, in ianuarie 2021, intreaga suma i-a fost restituita, sens in care a aratat ca a primit un mesaj pe Whatsapp de la DAN Nicusor-Daniel, prin care o anunta ca primise banii de la Autoritatea Electorala Permanenta si ca ii restituie imprumutul.

In aceeasi depozitie, TEODORESCU Nicoleta a mai sustinut ca banii care au constituit obiectul contractului de imprumut, respectiv 22.000 lei, au provenit din venituri salariale si venituri din activitatea desfasurata in calitate de persoana fizica autorizata.

In data de 15.02.2021, la dosarul cauzei au fost inregistrate inscrisurile predate de numita TEODORESCU Nicoleta, urmare a solicitarii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei, respectiv inscrisul intitulat ‘contract de imprumut’, din care reiese ca TEODORESCU Nicoleta, in calitate de imprumutator, i-a dat cu titlu de imprumut, fara dobanda, numitului DAN Nicusor-Daniel, in calitate de imprumutat, in data de 24.09.2020, suma de 22.000 lei, fiind prevazut un termen de restituire de 30 de zile de la rambursarea de catre Autoritatea Electorala Permanenta a cheltuielilor legal efectuate.

Totodata, din extrasele de cont, de asemenea predate de TEODORESCU Nicoleta, a rezultat ca in data de 24.09.2020 a fost virata suma de 22.000 lei intr-un cont al carui titular figureaza DAN Nicusor-Daniel, iar in data de 03.01.2021, acesta din urma a platit suma de 22.000 lei, beneficiar fiind TEODORESCU Nicoleta, operatiune cu privire la care se regaseste explicatia ‘returnare imprumut septembrie ‘.

La randul sau, in declaratia data in calitate de martor, SIMION Stefania- Georgiana a sustinut ca a incheiat un contract de imprumut cu numitul DAN Nicusor-Daniel, in perioada de final a campaniei electorale.

Totodata, aceasta a declarat ca numitul DAN Nicusor-Daniel, fiind candidat independent la Primaria Municipiului Bucuresti, nu putea primi contributii financiare din partea partidelor politice si, prin urmare, a fost nevoit sa apeleze la cunostinte si prieteni.

Astfel, din declaratia martorei a reiesit ca numitul DAN Nicusor-Daniel a rugat-o sa-i ofere un imprumut, tot acesta referindu-se ca suma imprumutata sa fie in cuantum de aproximativ 20.000 lei.

SIMION Stefania-Georgiana a declarat ca a fost de acord si ca, avand in vedere relatia foarte buna de colaborare cu numitul DAN Nicusor-Daniel, a luat decizia sa-i ofere un imprumut in suma de 20.000 lei, fara dobanda, stiind ca aceasta suma va fi folosita in campania electorala si ca, potrivit clauzei contractului, banii urmau sa-i fie returnati.

Martora a sustinut ca suma imprumutata, 20.000 lei, a provenit din economii personale. Potrivit depozitiei, dupa returnarea de catre Autoritatea Electorala Permanenta catre numitul DAN Nicusor-Daniel a sumelor declarate ca fiind folosite in campania electorala, conform legii finantarii partidelor politice, acesta din urma i-a restituit banii.

In declaratia data, SIMION Stefania-Georgiana a sustinut ca a semnat contractul ce i-a fost prezentat de catre numitul DAN Nicusor-Daniel, precizand totodata ca data incheierii conventiei a fost 24.09.2020.

SIMION Stefania-Georgiana a mai aratat ca, la momentul semnarii contractului de imprumut, avea calitatea de avocat, iar, din ianuarie 2021, este consilier la cabinetul primarului general al Primariei Municipiului Bucuresti.

Martora a sustinut ca incheierea contractului a fost rezultatul manifestarii sale de vointa si ca nu a fost constransa in niciun fel sa incheie conventia.

Aceasta a mai declarat ca banii care au constituit obiectul contractului de imprumut i-au fost restituiti, fiindu-i virati in contul personal, la sfarsitul lunii decembrie 2020 sau inceputul lunii ianuarie 2021.

La dosarul cauzei au fost inregistrate inscrisurile predate de SIMION Stefania-Georgiana, din care a rezultat ca, in data de 03.01.2021, numitul DAN Nicusor-Daniel a virat suma de 20.000 lei intr-un cont al carui titular este SIMION Stefania-Georgiana, cu explicatia ‘returnare imprumut septembrie’.

Pe de alta parte, din actele predate de Autoritatea Electorala Permanenta s-a constatat ca in data de 22.09.2020 a fost autentificat sub nr. 1120 un contract de imprumut, prin care DOBREV Dumitru i-a imprumutat suma de 30.000 lei numitului DAN Nicusor-Daniel, prin mandatar PUNGA Diana, acesta din urma avand obligatia de a restitui suma in termen de 30 de zile de la rambursarea de catre Autoritatea Electorala Permanenta a cheltuielilor legal efectuate.

Informațiile care reies din clauzele contractuale

Asa cum reiese din clauzele contractuale, imprumutul a fost facut ‘in vederea finantarii activitatii Candidatului Independent DAN Nicusor-Daniel, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e din Legea nr. 334/2006, putand fi transferate in contul bancar al campaniei si utilizate pentru finantarea campaniei electorale pentru alegerile locale din anul 2020’.

Fiind audiat in cauza, in calitate de martor, DOBREV Dumitru a declarat ca acest contract are legatura cu alegerile locale care au avut loc in octombrie (n.r. 27 septembrie) 2020, martorul precizand ca in perioada respectiva era membru in Biroul National al partidului Uniunea Salvati Romania.

DOBREV Dumitru a sustinut ca a luat decizia de a-i acorda un imprumut numitului DAN Nicusor-Daniel si ca i-a comunicat, prin intermediul aplicatiei Whatsapp, ca avea niste bani pe care voia sa ii dea acestuia cu imprumut. Deoarece numitul DAN Nicusor-Daniel nu a dat niciun raspuns, martorul a sustinut ca a luat legatura cu PUNGA Diana, careia aducandu-i la cunostinta faptul ca dorea sa faca un imprumut, aceasta a fost de acord.

Martorul a aratat ca a incheiat contractul la notariat, cu PUNGA Diana, deoarece numitul DAN Nicusor-Dan nu s-a putut prezenta din cauza programului avut.

Potrivit aceleasi depozitii, contractul a fost redactat la notariat, facandu-se trimitere la legea speciala ca sa rezulte pentru Autoritatea Electorala Permanenta ca nu e un contract de imprumut oarecare, ci unul care se conformeaza prescriptiilor cerute de legea finantarii partidelor politice.

DOBREV Dumitru a declarat ca banii i-au fost restituiti, fiindu-i virati in cont si, totodata, a sustinut ca asupra sa nu au fost exercitate actiuni de constrangere.

In data de 17.02.2021, la dosarul cauzei au fost inregistrate inscrisurile predate de martor cu privire la aspectele declarate. Astfel, dintr-un extras de cont emis in data de 12.02.2021, rezulta ca, in 04.01.2021, numitul DAN Nicusor-Daniel, a virat suma de 30.000 lei in contul lui DOBREV Dumitru, cu explicatia ‘returnare imprumut’. (…)

Fata de aspectele constatate, respectiv ca in extrasele de cont predate de ANASTASIU Michael-Dragos si POPA Laurentiu-Nicolae sumele, despre care numitul DAN Nicusor-Daniel a completat in declaratia de avere ca i-au fost donate, figureaza ca fiind donate pentru campania electorala a Uniunii Salvati Bucurestiul, coroborat cu faptul ca din extrasul de cont predat de AZOITEI Lucian rezulta ca suma de 7000 lei, care de asemenea se regaseste in declaratia de avere a numitului DAN Nicusor-Daniel, a fost transferata in contul Asociatiei G2, se va dispune disjungerea cauzei si declinarea competentei de solutionare in favoarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, caruia ii revine competenta de instrumentare conform art. 40 alin. 1 din Codul de procedura penala, in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii, prev. de art. 326 din Codul penal.

De asemenea, cu privire la sumele de bani luate cu titlu de imprumut de numitul DAN Nicusor Daniel, conform contractelor incheiate cu SIMION Stefania-Georgiana, respectiv cu TEODORESCU Nicoleta si, in temeiul carora Autoritatea Electorala Permanenta i-a restituit acestuia sumele aferente cheltuielilor facute in campania electorala pentru alegerile autoritatilor administratiei publice locale din anul 2020, intrucat au rezultat date ca aceste contracte au fost incheiate in mod fictiv, se va dispune disjungerea cauzei si declinarea competentei de solutionare in favoarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, caruia ii revine competenta de instrumentare conform art. 40 alin. 1 din Codul de procedura penala, in vederea continuarii cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals in declaratii, prev. de art. 326 din Codul penal si inselaciune, fapta prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal.

In ceea ce priveste celelalte infractiuni sesizate, respectiv exercitarea fara drept a unei profesii sau acti vitati si spalare de bani, prev. de art. 348 din Codul penal si art. 49 din Legea nr. 129/2019, fapte presupus a fi comise de catre numitul DAN Nicusor-Daniel, acestea nu sunt de competenta Directiei Nationale Anticoruptie, drept care se va dispune disjungerea cauzei si declinarea competentei de solutionare in favoarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, caruia ii revine competenta de instrumentare conform art. 40 alin. 1 din Codul de procedura penala”, este scris în textul ordonanței de clasare, conform luju.ro

Sursa foto: Inquam Photos / George Călin