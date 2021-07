Ies la iveală amănunte absolut incredibile de la puşcăria Rahova, acolo unde este încarcerat Liviu Dragnea. Cei de la luju.ro spun că 172 de detinuti şi 39 de politisti din Penitenciarul Rahova au fost infectati cu coronavirus in primele patru luni din 2021.

Clipe grele pentru Liviu Dragnea

Toti detinutii au fost internati. Dragnea a avut COVID-19 in decembrie 2020, dar ar fi putut oricand sa se reinfecteze, ba chiar cu o forma mai grava decat cea initiala. Situaţie absolut incredibilă pentru fostul lider PSD. Viaţa i-ar fi fost pusă în pericol.

Dupa ce i-a fost refuzat dreptul la munca, Dragnea ar fi fost expus unui risc asupra sanatatii. Chiar daca a contractat coronavirusul SARS-CoV-2 in decembrie 2020 si s-a vindecat, fostul sef al PSD ar fi putut oricand sa se reinfecteze. Unul dintre cei opt detinuti aflati la Rahova in primele patru luni ale acestui an a fost confirmat cu coronavirus.

Anunţul celor de la Rahova în privinţa celor infectaţi cu COVID

„1. In perioada 01.01.2021 – 05.05.2021, au fost inregistrate in Penitenciarul Bucuresti Rahova 211 persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, dintre care 39 de politisti de penitenciare (un singur membru al personalului a necesitat internarea) si 172 de detinuti, toti detinutii fiind internati in Penitenciarul Spital Bucuresti Jilava, unitate desemnata pentru supravegherea si asigurarea asistentei medicale in cazul persoanelor private de libertate testate pozitiv SARS-CoV-2.

2. La nivelul unitatii, nu a fost inregistrat niciun deces cauzat de SARS-CoV-2.

3. In cazul membrilor personalului testati pozitiv, s-au efectuat anchetele epidemiologice, s-au stabilit contactii acestora, iar ulterior au fost izolati medical 14 zile.

4. De la debutul situatiei epidemiologice actuale, atat pe perioada instituirii Starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, de la incetarea acesteia pana in prezent si in perioada urmatoare, la nivelul sistemului penitenciar si, implicit, la nivelul Penitenciarului Bucuresti Rahova a fost elaborat si implementat un Plan de masuri pentru diminuarea riscului epidemiologic in toate sectoarele de activitate, in mod special pentru mentinerea sigurantei medicale a persoanelor private de libertate si a personalului, cu scopul desfasurarii eficiente a activitatilor si misiunilor specifice.

Astfel, intrarea / iesirea in / din serviciu a personalului se efectueaza cu respectarea spatiului de distantare sociala si, in mod obligatoriu, cu triajul epidemiologic (cu monitorizarea temperaturii corporale si chestionarea anamnestica (n.r. legata de simptome), conform instructiunilor pe linie medicala).

Intregul personal poarta permanent echipament individual de protectie. S-a adoptat masura aplicarii programului de lucru secvential, astfel incat s-a limitat contactul social in momentul efectuarii schimbarilor in serviciu.

S-a asigurat difuzarea informatiilor privind masurile de protectie medicala, care se mentin la nivelul locului de detinere, inclusiv dupa incetarea starii de urgenta, pentru protectia sanatatii populatiei carcerale si a personalului, prin intermediul punctelor de informare electronica, reteaua radio-TV cu circuit inchis sau afisarea la avizierele / panourile informative din cadrul sectiei.

Astfel, prin acest Plan de masuri, a fost stabilita obligatia dezinfectarii tuturor spatiilor (de detinere sau administrative) din unitate de cel putin o data pe saptamana si ori de cate ori este necesar, punctual, in functie de rezultatul eventualelor anchete epidemiologice desfasurate.

Totodata, detinutilor le sunt puse la dispozitie materiale igienico-sanitare si dezinfectante, precum si masti individuale de protectie, cel putin una pe zi.

S-a procedat la actiuni de dezinfectie generala, dezinfectie cu solutii pe baza de clor, respectandu-se intocmai indicatiile producatorului, dezinfectarea spatiilor intens circulate, a autospecialelor, a spatiilor destinate cazarii pesoanelor private de libertate (cu respectarea conditiilor de scoatere a detinutilor din camere si ventilarea camerelor dupa dezinfectare).

Au fost acordate comunicari on-line in toate situatiile solicitate de persoanele private de libertate, in scopul mentinerii legaturii cu familia. In cazul detinutilor pentru care nu a fost posibil contactul telefonic cu membrii familiei, din cauza lipsei fondurilor financiare, a fost realizata la nivelul unitatii o procedura care a reglementat posibilitatea transmiterii si primirii informatiilor spre si de la familie prin intermediul asistentilor sociali, la solicitarea persoanelor custodiate.

La nivelul penitenciarului, in vederea respectarii masurilor de distantare sociala, au fost reorganizate activitatile desfasurate in afara camerelor de detinere, prin limitarea numarului de persoane private de libertate participante cazate la nivelul aceleiasi camere de detinere sau participarea in serii de maximum 5 persoane simultan la o activitate.

Acordarea dreptului la vizite s-a efectuat cu dezinfectarea spatiilor inainte si dupa fiecare serie de vizita, cu aerisirea spatiilor intre seriile de vizitatori, cu informarea persoanelor vizitatoare despre obligativitatea purtarii, in momentul prezentarii si accesului in unitate, a mastilor si manusilor de protectie”, au spus cei din conducerea penitenciarului, conform sursei citate.

Liviu Dragnea a fost găsit vinovat în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman şi a fost condamnat în mai 2019 la 3,6 ani de închisoare cu executare.