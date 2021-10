Probleme mari pentru prezentatorul Kanal D Christian Sabbagh. Potrivit ultimelor informații transmise de cancan.ro, Iuliana, soția acestuia, a cerut ordin de protecție împotriva lui.

Sursa citată precizează că în cursul zilei de joi, 7 octombrie, prezentatorul tv trebuie să se prezinte în fața judecătorilor. De menționat este faptul că până în momentul de față nu se cunoaște motivul pentru care femeia a făcut acest gest, cererea fiind înregistrată la Judecătoria Sectorului 4.

Subliniem faptul că un ordin de protecție se eliberează doar atunci când reclamantul se află într-o stare de pericol, printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei, cu caracter provizoriu.

Christian Sabbagh (59 de ani) a cunoscut-o pe Iuliana, actuala sa soție, în perioada în care el era însurat cu Louise, fosta parteneră. Între jurnalist și actuala soție este o diferență de vârstă de 19 ani. Cei doi și-au unit destinele în anul 2017, iar evenimentul a fost unul restrâns, fiind ținut departe de ochii curioșilor.

Explicaţiile lui Christian Sabbagh: Nu a fost violenţă, ci doar o ceartă mai aprinsă, pe fondul geloziei

Christian Sabbagh a explicat, pentru Fanatik, cum s-a ajuns la toată această problemă. Vedeta TV spune că nu a fost un caz de violenţă domestică şi toată lumea o să creadă acum că este un bătăuş, din cauza unei neînţelegeri.

“Ea era nervoasă pentru că tot primesc tot felul de mesaje pe Facebook de la admiratori și admiratoare. Mi-a cerut telefonul, eu nu am vrut să îl dau. Mi-a zis că dacă nu i-l dau sună la Poliție, eu i-am zis să o facă. A venit Poliția, ne-am dus la secție. Ea nu a știut, e ca în filmele cu Stan și Bran. Revenind…

Am ajuns la Poliție, ea într-o cameră, eu în cealaltă, caz de violență domestică. M-a umflat râsul, întrebam pe acolo: ‘Cum, dom`le, violență domestică? Nu aveam ce să ascund în telefon, nici măcar nu are parole telefonul. Oricum a văzut mesajele. Dar asta nu e prima scenă, mi-a mai spart un Iphone, cred că trebuie să schimb marca, îmi poartă ghinion. A fost mai mult o ambiție… Și eu sunt gelos, și ea este geloasă…

Nu am lovit-o, nu am împins-o… Cearta e însă o formă de violență. Doamne ferește, eu nu sunt un om violent. Nu există așa ceva. Mă vedeți pe mine în postura să îmi lovesc soția? Să lovesc o femeie? Nu am făcut în viața mea așa ceva…

A vrut să își retragă declarația, dar dosarul își urmează cursul, a plecat de la Poliție la Parchet, de la Parchet la instanță. Oricum ne împăcăm, dar dintr-o glumă tâmpită, dintr-un puseu, dintr-o ambiție se ajunge la o nenorocire.

I-am și spus `Băi, Iulia, mi-ai făcut un cadou de nu ai idee. M-ai făcut de râsul lumii, oamenii o să creadă că sunt un bătăuș`. Dar asta e… O să îi fac cadou toate articolele, i le pun frumos, în ramă… Și îi duc și un buchet de flori, bine-înțeles… Oricum, a iertat-o, este diamantul meu ea. Și copiii, normal.”

Când se emite un ordin de protecție

În ceea ce privește obligațiile și interdicțiile pe care un ordin de protecție le prevede, este vorba despre următoarele aspecte:

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei; Reintegrarea se va face numai după evacuarea agresorului.

c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

d) cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, şi, după caz, a copiilor, într-un centru de asistenţă;

e) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

f) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

g) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere; Această obligație nu se aplică în prezent.

h) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;

i) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;

j) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.