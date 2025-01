James O’Brien, secretarul adjunct pentru afaceri europene și eurasiatice din cadrul Departamentului de Stat al SUA, a declarat la București că afirmațiile lui Călin Georgescu sunt nefondate. Acesta a susținut că baza de la Kogălniceanu este destinată exclusiv apărării României, fiind o bază românească care găzduiește militari americani ce sprijină eforturile defensive ale țării.

Declarațiile lui Georgescu au fost făcute în cadrul unui interviu acordat lui Shawn Ryan, un fost soldat american devenit podcaster. În timpul interviului, Ryan a susținut că baza de la Kogălniceanu ar putea deveni un punct de lansare pentru o ofensivă majoră împotriva Rusiei, caracterizând-o drept cea mai mare bază NATO construită vreodată în Europa. Georgescu a susținut această ipoteză, declarând că este vorba despre o ofensivă care nu ar trebui acceptată, întrucât ar reprezenta o implicare a României într-un conflict care nu îi aparține.

Georgescu a distribuit interviul pe pagina lui de X.

