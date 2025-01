Călin Georgescu crede că, în ultima lună, după lovitura de stat din decembrie 2024, România a arătat că își dorește cu adevărat să-și recâștige libertatea și democrația. În opinia lui, ceea ce s-a întâmplat poate deveni un exemplu pentru toate țările care aspiră la libertate.

S-a invocat o posibilă influență rusească în alegerile prezidențiale, dar nu au fost prezentate dovezi. Fostul președinte al României a ținut o conferință de presă la Bruxelles, unde a spus că există doar suspiciuni, nu dovezi clare. Acum, România se află acum într-o stare de revoluție. Zilnic, mii de oameni ies pe străzi, conștienți că a avut loc o lovitură de stat orchestrată din exterior și implementată de un sistem globalist și oligarhic.

În opinia sa, Uniunea Europeană (UE) este brațul politic al globaliștilor, iar NATO este brațul lor militar. Cei care susțin războiul sunt disperați la ideea că cineva ca el ar putea să-l oprească.

„Sunt mândru că fac parte din națiunea română, că sunt român, dar trebuie să avem grijă și de umanitate. Cred că România a demonstrat în ultima lună, e o lună de la lovitura de stat din decembrie, că nu ne jucăm, că ne vrem libertatea și democrația înapoi. Credem în Dumnezeu și pământ și cred că e un precedent pentru toate statele care vor să fie libere.

Primul tur al alegerilor prezidențiale a fost în 24 noiembrie, anul trecut, și după primul tur am fost pe primul loc, cu 23-24% din voturi. O altă persoană, a fost o doamnă, pe locul doi cu 19%. Totul era bine, iar CCR, serviciile secrete, instituția prezidențială au confirmat procesul electoral curat, că totul e ok, iar vineri, 6 decembrie, când votul deja începuse în afara României, probabil peste 3000 de oameni au apucat să voteze, în după-amiaza acelei zile pur și simplu au anulat alegerile. Turul al doilea a fost anulat ilegal și neconstituțional. Au furat votul. Au furat votul și nu au dat nicio explicație.

Spun că suspectează influența rusească în alegeri. În ultima parte a lunii decembrie, la Bruxelles, fostul președinte a ținut o conferință de presă și a fost întrebat dacă are dovezi și a zis că există suspiciuni, nu dovezi. Și atunci atunci de ce au fost anulate alegerile? Și a spus că anchetele continuă, dar că există suspiciuni. E un precedent periculos nu doar pentru România ci pentru întreaga lume. Au distrus democrația. România se află într-o stare de Revoluție pentru că mii și mii de oameni ies zilnic pe străzi. Oamenii știu că a fost o lovitură de stat, ordin din afară și implementat de sistemul globalist și oligarh din România.

În timpul campaniei eu am promovat în permanență pacea și să oprim războiul urgent din Ucraina. (…)Desigur că nu am de-a face nimic cu Rusia, cunosc câțiva oameni de acolo, oameni de știință, nu politicieni. Ei au intrat în alertă când au auzit cuvântul pace pentru că au nevoie de război. UE este brațul politic al globaliștilor și NATO este cel militar. Sunt disperați că cineva ca mine va opri războiul din Ucraina. Asta e cel mai important lucru pe care l am descoperit noi și am expus corupția”, a spus el în cadrul unei intervenții TV.