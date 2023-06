Cu toții știm că Charlie Ottley este îndrăgostit iremediabil de România. Acesta a înglobat într-un logo ceea ce el crede că este reprezentativ pentru țara noastră.

Charlie Ottley propune un nou logo pentru România

Miercuri, pe 15 iunie, jurnalistul britanic și-a tatuat pe braț lupul dacic încolăcit în forma literei R, simbol pe care îl propune ca logo al țării noastre. Charlie Ottley a spus că România are nevoie de acest demers pentru că țara în care a ales să locuiască are o istorie bogată, pe care lumea trebuie să o cunoască.

„România are nevoie de un nou logo turistic. Nu este suficient să spunem că avem copaci (și, întâmplător, cel mai mare număr de defrișări ilegale din Europa). Iar Carpații reprezintă o grădină, cu garduri vii ordonate, peluze bine tunse și straturi de flori bine îngrijite.

Este ultima zonă cu adevărat sălbatică din Europa, cu cea mai mare pădure mixtă și cu două treimi din prădătorii de vârf ai Europei. România este, de asemenea, o țară cu o istorie complexă de mii de ani și o moștenire culturală diversă care datează dinainte de daci.

Este, de asemenea, un tărâm al abundenței. Din acest motiv, am creat un nou logo pentru a încerca să reflectăm aceste aspecte importante”, a explicat el pe Instagram.

De ce este necesar un nou brand de țară pentru România

Jurnalistul britanic consideră că este necesară o dezbatere în acest sens, pentru ca autoritățile să promoveze noul brand de țară al României peste hotare. Acesta spune, de asemenea, că mesajul „The Wild Corner of Europe” (Colțul sălbatic al Europei) ar trebui să rămână în limba engleză, pentru a fi înțeles de cât mai multă lume.

„Logoul poate fi folosit gratuit de oricine ca o alternativă la frunză. Fără îndoială, mulți oameni îl vor urî sau nu vor fi de acord cu elementele cheie, dar cel puțin sper că am adus dezbaterea în prim-plan și invit pe oricine să vină cu propriile modele, așa cum am făcut-o și noi acum aproape un an.

Vă rugăm să nu uitați că nu este vorba de noi, ci de întreaga lume, așa că mesajul trebuie să fie în limba engleză și să fie înțeles de străini, pentru care – sălbăticie înseamnă frumusețe și natură nealterată, un răsărit de soare înseamnă un nou început pentru o țară, iar un snop de porumb simbolizează abundența.

Dacă vă place, vă rugăm să dați share și să ne sprijiniți în misiunea noastră de a convinge Ministerul Turismului să adapteze sau să adopte acest nou design!”, a conchis Charlie Ottley.

Cât a costat frunza Elenei Udrea

De-a lungul anilor, s-a speculat că frunza Elenei Udrea de pe logo-ul României a costat milioane de euro, mai exact 30 de milioane. Ei bine, preşedintele Grupului Eurolines România, Dragoş Anastasiu, a spus că nici nu mai contează ce a fost, și că important este doar faptul că acum are un Consiliu Naţional de brand, un parteneriat public-privat, cum ar trebui să se întâmple în turism în general.

Acesta a spus, de asemenea, că frunza a fost aleasă de oameni din industrie și că această alegere nu a contat prea mult. Putea să fie un copac, o apă sau orice altceva, atâta timp cât făcea ce trebuia la acel moment.

„Avem nişte lucruri cu care putem defila, doar că trebuie să ne formăm un brand. Noi nu avem un brand, am avut un logo în zona turistică, acea frunză despre care se spune că ar fi a Elenei Udrea şi e păcat că se întâmplă aşa.

Eu am fost parte din acel proces împreună cu mulţi colegi din industrie. Noi am ridicat mâna, în momentul în care am avut trei opţiuni, am ridicat mâna pentru frunză”, a declarat Dragoş Anastasiu.