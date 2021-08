Luni seara, fostul premier Ludovic Orban a vorbit la Digi 24 despre recenta declarație a prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. Șeful Camerei Deputaților spune că europarlamentarul nu știe istorie, subliniind că singurul lider PNL care și-a dat demisia în trecut este Alina Gorghiu.

”Nu cunoaşte istorie. A existat o singură dată când preşedintele PNL şi-a dat demisia şi era vorba de Alina Gorghiu, care şi-a dat demisia după catastrofa electorală din 2016. Un preşedinte care şi-a dus partidul la guvernare – am să vă dau exemple, Mircea Ionescu Quintus, care a dus partidul la guvernare, e adevărat, împreună cu PNŢCD-ul şi cu ceilalţi parteneri din Convenţia Democratică, şi-a continuat mandatul, a fost reales.

(…) Este adevărat că nu am câştigat alegerile, eu nu neg evidenţa, dar este foarte interesant că cei care bat toba poate mai mult decât PSD-ul, deşi spun acelaşi lucru ca şi PSD-ul, că PNL a pierdut alegerile, sunt tocmai colegii mei care încearcă să justifice…

Am câştigat alegerile europarlamentare, am câştigat alegerile prezidenţiale cu cel mai mare scor obţinut vreodată de un candidat de dreapta, iar Klaus Iohannis nu a fost sprijinit decât de Partidul Naţional Liberal, am câştigat alegerile locale, nu am câştigat alegerile parlamentare dar trebuie să ţinem cont de conjunctura în care s-au desfăşurat alegerile parlamentare”, spune fostul premier.