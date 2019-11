Daniel Dăianu a decis să vorbească, la RFI, despre deficitul bugetar din acest an și a menționat faptul că încadrarea în doar 3% nu este posibilă.

”Încadrarea în deficitul bugetar de maximum 3% este aproape imposibilă în 2019”, afirmă la RFI noul președinte al Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. El atrage atenția că situația devine și mai gravă când vorbim despre următorii ani în care sunt prevăzute noi creșteri de salarii și pensii. Dăianu subliniază că bugetul țării nu poate susține acest calendar de măriri decis de guvernarea PSD. Cu toate acestea, ”nu suntem în situația de a tăia pensii și salarii sau de a fi nevoiți să concediem sute de mii de bugetari”, afirmă Daniel Dăianu.

Mai mult decât atât, președintele Consiliului Fiscal este de părere că taxele și impozitele au scăzut destul de mult.

”În primul rând este o cauză structurală, care nu este de câțiva ani, anume puținătatea resurselor bugetare. Mă refer la venituri fiscale, care sunt foarte mici. Suntem pe ultimul loc, deși România nu este un paradis fiscal. Această stare foarte precară a veniturilor fiscale își are obârșia nu numai în calitatea instituțiilor, în slăbiciunea instituțiilor, în subperformața agenției naționale de colectare, ANAF. Are la obârșie și decizii de politică fiscală, care nu au fost inteligente. Am scăzut prea mult taxe și impozite. Eu nu sunt un oponent înverșunat ale unor măsuri de reducere de taxe și impozite, măsuri de simplificare, dar totul trebuie să aibă o măsură. Aici găsim explicația pentru care după 2015 veniturile fiscale au scăzut cu aproape două procente din PIB. Puținătatea resurselor ar fi o cauză structurală.”

Dăianu a ținut să menționeze și soarta pensiilor și a salariilor. Astfel că, președintele Consiliului Fiscal a declarat că acestea nu vor fi tăiate dar nici nu vor putea crește așa cum a zis PSD.

”Nu suntem în situația să tăiem salarii și pensii. Acest lucru trebuie spus în mod emfatic. Tot se spune că vor tăia salarii și pensii. Nu este vorba de așa ceva. Nu pot să fie crescute potrivit calendarului care este în vigoare în momentul de față. 40% de la 1 septembrie 2020 nu poate fi amortizat, nu poate fi absorbit de buget. A crede că poți să ai o colectare mai bună a veniturilor fiscale înseamnă că intrăm în teritoriul metafizicii. Așa ceva nu este posibil. Avem nevoie de o reformă a ANAF. Poate în trei, patru ani vom mări colectarea cu două procente din PIB, dar nu se poate pe termen foarte scurt.”

”Trebuie făcută reforma. Sunt oameni care nu fac nimic. Această umflare s-a întâmplat și la nivel local, nu numai la nivel central. Avem exemple într-o serie de primării. Nu se poate accepta așa ceva. Tot astfel cum nivelul salariilor în sectorul bugetar distorsionează piața muncii. Ne confruntăm cu penurie de forță de muncă în sectorul privat și avem salarii foarte mari la stat. Trebuia să mărim salariile medicilor indiscutabil fiindcă țara suferă o hemoragie. Dar trebuie să avem o măsură. Nu putem la oameni care stau în birou să le dăm salarii (extrem de mari).”, a sus Dăianu.

Te-ar putea interesa și: