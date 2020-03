Tulburarea condițiilor economice de epidemia de coronavirus începe să aibă consecințe asupra celor cu rate la bănci.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat joi la 3,24% pe an, de la 3,20% pe an, miercuri, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La debutul lui 2019, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% pe an, iar la începutul acestui an se situa la 3,19%. Pe 19 martie 2019 acesta era de 3,12% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 3,30%, de la 3,24% miercuri, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 3,36% pe an, de la 3,35% pe an cât a fost în şedinţa anterioară.

Nu s-a suspendat plata ratelor

Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, pentru al treilea trimestru din 2019, este de 2,36% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din al doilea trimestru al anului.

În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă.

Astfel, Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare, precizează Agerpres.

Trebuie precizat că, deși au existat numeroase solicitări privind suspendarea pe o perioadă determinată a plății ratelor către bănci, nici Guvernul, nici BNR, nu au luat o decizie fermă în acest sens, lăsând măsura la latitudinea băncilor comerciale.

