Rareş Bogdan, prim-vicepreşedintele PNL, a îndemnat ca, în această perioadă, să nu mai existe Putere şi Opoziţie pe scena politică din România, ci doar politicieni care să se concentreze pe interesul naţional, altfel vor fi „striviţi politic de către opinia publică”.

Politicianul liberal a mai atras atenţia că Guvernul este obligat să plafoneze, cât mai rapid cu putinţă, preţurile la produsele alimentare de bază şi la medicamente. Rareş Bogdan recunoaşte că aceasta este o măsură profund anti-liberală, însă problema reală apărută în România în ultimele 72 de ore impune luarea ei.

Unii înţeleg din această criză să facă speculă şi să exploateze frica oamenilor

„Doar IMPREUNA putem reusi!

Suntem obligati sa PLAFONAM preturile la produsele alimentare de baza si medicamente cat mai rapid cu putinta. Pur si simplu unii inteleg din aceasta criza sa faca specula si sa exploateze frica oamenilor si starea de urgenta in care ne aflam. Stiu ca este o masura profunda anti-liberala, dar in astfel de momente nu mai este loc si timp de a analiza orientari doctrinare sau incadrari de politici economice. Pur si simplu trebuie sa rezolvam o problema reala care a aparut in Romania in ultimele 72 de ore.

Sigur, toate acestea se fac discutand cu Asociatiile Producatorilor si de asemenea cu reprezentantii marilor Retaileri pentru ca doar IMPREUNA putem reusi sa trecem cu bine prin situatia actuala. Nu este loc de batalii politice acum, cine incearca sa joace politic orice actiune in astfel de momente, va fi pur si simplu strivit politic de catre opinia publica. Azi nu exista Opozitie si Putere, exista doar interes national si patriotism real. Asta pentru cei care inca sunt sanatosi la cap!

Fara razboaie politice in aceasta perioada! Romania are nevoie de toate energiile pe care neamul romanesc le are in incercarea de a restrange raspandirea si mai ales efectele COVID19 asupra cetatenilor, societatii si economiei acestei tari”, a scris Rareş Bogdan pe pagina sa de Facebook.

