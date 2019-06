„Tot discut cu teatrele…cerându-mi plata pentru munca depusă. Sunt artist independent și am contracte cu mai multe teatre. Mi se spune că am dreptate să pretind să fiu plătită pentru ce am muncit…am dreptate…Mulțumesc. Și totuși, teatrele îmi spun: «Nu avem bani. Primăria ne-a dat foarte puțini bani.» Sunt convinsă că nu sunt bani. Și totuși…Primăria dă vina pe Guvern, Guvernul pe Președinte, lanțul slăbiciunilor…Și totuși…eu am muncit în martie, aprilie, mai …am jucat cu sălile arhipline (mulțumesc publicului), au intrat bani în teatrele unde am jucat și am dreptul să-mi cer banii munciți.

Ce trebuie să mai fac? Să stau cu mâna întinsă? Unde? La cine? Cine îmi plătește munca cinstită depusă ca artist independent? Pe cine să dau în judecată? Cu cine să vorbesc? Câte petiții și hârtii să mai fac ca să îmi fie plătită munca depusă? Cine e de vină? Nu vreau vinovați, nu acuz pe nimeni, vreau să fiu plătită pentru ce am muncit…e un drept legal garantat prin Constituția României.

Vorbesc despre cazul meu…ca mine mai sunt mulți artiști independenți, colaboratori care nu au fost plătiți…Am încercat și am sperat că suntem solidari, nu-i cazul. Deci: îmi cer scuze, vorbesc de cazul meu. Deci: doamna Firea, doamna Dăncilă…noi ăștia, amărâți artiști independenți, când vom primi plata pentru munca depusă? De ce trebuie să ne cerșim dreptul legal de a ne primi banii pentru care am muncit cinstit? Vă rog să mă iertați că am îndrăznit să vă întreb, îmi cer scuze, dar am obosit să aștept să fim tratați (de către stat sau factorii de decizie) cu un minim de respect pentru munca noastră.

Nu mă plâng, îmi cer un drept. Vă rog să mă iertați că am îndrăznit să îmi cer dreptul legal. Unica plată-răsplată primită pentru munca depusă în ultimele luni: aplauzele și emoția spectatorilor. Și pentru asta mulțumesc frumos publicului!”, a scris actrița Oana Pellea.

