Nicușor Dan este acuzat că a continuat propaganda electorală după încheierea campaniei, prin declaraţiile pe care le-a făcut la ieşirea de la vot.

„În fapt, în data de 27 septembrie, în jurul orei 9,15, candidatul la Primăria Generală a Municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan Daniel, după ce şi-a exercitat dreptul de vot, în faţa secţiei de votare de la şcoala gimnazială nr. 279 sector 6, Bucureşti, în perimetrul de 500 metri din raza secţiei de votare, a declarat următoarele: ‘Aştept de mult votul ăsta şi am votat cu sete. Am votat să scoatem din primăria Bucureştiului o caracatiţă de interese, neamuri, cumetri, naşi, fini, prieteni, care au ţinut în subdezvoltare oraşul ăsta. De asta n-au fost în stare să rezolve apa caldă, darămite poluarea şi traficul. Am votat pentru un oraş care are un potenţial extraordinar, pentru oameni cinstiţi, muncitori şi creativi şi în zona privată a dovedit că poate tot ce îşi propune, iar după aceste alegeri sunt convins că tot acest potenţial de muncă şi creativitate poate fi pus în slujba bucureştenilor de toate generaţiile, familiilor care nu au avut parte de infrastructura şcolară de care aveau nevoie, în slujba persoanelor vârstnice care şi-au văzut copiii şi nepoţii plecând din oraş. Şi dincolo de probleme vieţii curente care au fost lăsate de izbelişte. Competiţia electorală e o competiţie de valori, o competiţie între adevăr şi minciună, competenţă şi incompetenţă, cinste şi corupţie şi între decenţă şi superficialitate fudulă. De asta am votat cu mare sete şi invit bucureştenii să iasă în număr mare la vot, de dimineaţă pentru că sunt condiţii speciale şi votul e mai lent, să dea un vot util care să pună Bucureştiul pe direcţia bună, să facă din oraşul Bucureşti oraşul pe care bucureştenii îl merită'”, se arată în sesizarea social-democraţilor.

Faptele descrise constituie contravenţie

Aceştia susţin că faptele descrise constituie contravenţie, potrivit Legii nr. 115/2015, pentru „continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale, prin lansarea, afişarea sau distribuirea materialelor electorale de orice tip, precum şi sfătuirea alegătorilor, în ziua votării, la sediul secţiilor de votare sau în perimetrul prevăzut la art. 83 alin. (1), să voteze sau să nu voteze anumite partide politice, alianţe politice, alianţe electorale ori candidaţi independenţi”.

„Acest mesaj de propagandă electorală ilicit, pe lângă faptul că este difuzat în ziua alegerilor, după încheierea campaniei electorale, este şi defăimător la adresa candidatului PSD, prin folosirea unor cuvinte/sintagme precum ‘caracatiţă de interese, neamuri, cumetri, naşi, fini, prieteni, minciună,’ ‘incompetenţă’, ‘corupţie’, ‘superficialitate fudulă’, încălcând astfel în mod flagrant legislaţia electorală. (…) Prin urmare, prin raportare la aspectele sesizate, vă solicităm respectuos să luaţi măsurile care se impun şi să dispuneţi sancţionarea contravenientului Dan Nicuşor Daniel”, se mai arată în sesizare.