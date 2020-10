Klaus Iohannis primește o lovitură cumplită după ce Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat lista cu aleșii locali din urma alegerilor din 27 septembrie, care nu pot fi validați de către judecători, aflându-se în stare de incompatibilitate sau conflict de interese. Printre aceștia se află și Astrid Fodor, primarul Sibiului. Conform informării ANI, Astrid Fodor nu mai poate fi aleasă timp de trei ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020, în urma unei decizii a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, transmite Turnul Sfatului din Sibiu.

Astrid Fodor face parte din partidul Forumul Democrat al Germanilor din România, de care Iohannis este foarte apropiat.

ANI a decis în 2015 că Astrid Fodor s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 2012 – 2014, când a ocupat simultan atât funcţia de viceprimar, cât şi calitatea de membru în consiliile de administraţie de la Colegiul German ‘Samuel von Brukenthal’ şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 37. Fodor a explicat la momentul respectiv că în cadrul normativ de la acea dată avea obligația ca în calitate de ales local să fie membru neremunerat în consiliile de administraţie ale instituțiilor de învățământ. Astrid Fodor a atacat raportul ANI la Curtea de Apel Alba Iulia, care i-a dat dreptate în vara anului 2016. ANI a atacat cu recurs hotărârea de la Alba, iar Înalta Curte a emis în luna mai 2019 decizia de admitere a recursului ANI şi a trimis motivaţia către părţile în proces şi Prefectura Sibiu.

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a fost suspendată din funcţie, în 3 iulie, de către fostul prefect, Adela Muntean, în baza sentinţei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Fodor, care atunci era primar ales al Sibiului a atacat decizia prefectului la Tribunalul Sibiu, iar instanța a decis anularea ordinului prefectului de atunci, care a suspendat-o din funcţie.

„„Oficial, pot să confirm că am emis ordinul prin care am constatat încetarea înainte de durata normală a mandatului doamnei primar. Legal, procedural, încetarea mandatului, conform prevederilor legale, are loc în anumite situaţii, în cazul ăsta decizia Înaltei Curţi care admite raportul de evaluare al ANI spune foarte clar că doamna primar s-a aflat în incompatibilitate, cu imposibilitatea ocupării funcţiei de demnitate publică pe o perioadă de trei ani de zile după rămânerea raportului definitiv sau după stabilirea unei hotărâri judecătoreşti a unei instanţe definitive. Ori, în momentul de faţă, fiind foarte clară starea de incompatibilitate, certificată de decizia Înaltei Curţi, eu ca prefect constat existenţa stării de incompatibilitate şi sunt obligată, potrivit prevederilor legale, să iau act de această situaţie juridică şi să emit actul cu caracter administrativ. Atenţie, nu este un act prin care eu sancţionez pe cineva, ci constat că a încetat mandatul primarului înainte de termen. Primarul poate să atace ordinul în instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la emiterea ordinului şi de la aducerea lui la cunoştinţă, lucru care deja s-a produs, eu am comunicat tuturor, şi instituţiei, şi Consiliului municipal şi ei, în speţă, că are termenul acesta de 10 zile în care poate să atace ordinul (..) Din momentul în care i se duce la cunoştinţă ordinul, el devine executoriu (…) Deci legal, doamna Astrid Fodor nu mai este primar”, a declarat atunci prefectul Adela Muntean.