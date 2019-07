Astrid Fodor a fost suspendată din funcţie de către prefectul Adela Muntean, în baza sentinţei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), care confirmă starea de incompatibilitate constatată de Agenţia Naţională de Integritate (ANI).

„Oficial, pot să confirm că am emis ordinul prin care am constatat încetarea înainte de durata normală a mandatului doamnei primar. Legal, procedural, încetarea mandatului, conform prevederilor legale, are loc în anumite situaţii, în cazul ăsta decizia Înaltei Curţi care admite raportul de evaluare al ANI spune foarte clar că doamna primar s-a aflat în incompatibilitate, cu imposibilitatea ocupării funcţiei de demnitate publică pe o perioadă de trei ani de zile după rămânerea raportului definitiv sau după stabilirea unei hotărâri judecătoreşti a unei instanţe definitive. Ori, în momentul de faţă, fiind foarte clară starea de incompatibilitate, certificată de decizia Înaltei Curţi, eu ca prefect constat existenţa stării de incompatibilitate şi sunt obligată, potrivit prevederilor legale, să iau act de această situaţie juridică şi să emit actul cu caracter administrativ. Atenţie, nu este un act prin care eu sancţionez pe cineva, ci constat că a încetat mandatul primarului înainte de termen. Primarul poate să atace ordinul în instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la emiterea ordinului şi de la aducerea lui la cunoştinţă, lucru care deja s-a produs, eu am comunicat tuturor, şi instituţiei, şi Consiliului municipal şi ei, în speţă, că are termenul acesta de 10 zile în care poate să atace ordinul (..) Din momentul în care i se duce la cunoştinţă ordinul, el devine executoriu (…) Deci legal, doamna Astrid Fodor nu mai este primar”, a declarat prefectul Adela Muntean.

