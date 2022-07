„La nivel de board suntem fericiți că firmele holdingului International Alexander au avut un parcurs ascendent ca și cifră de afaceri, angajați, proiecte noi de transport și logistică implementate, cu succes atât în România, cât și în Ungaria, Serbia și Germania”, ne transmite antreprenoarea. În holding au fost integrate două companii nou achiziționate, au fost finalizare depozitele logistice din Arad și Timișoara, iar în scurt timp se va lansa și „un proiect ambițios în zona de e-commerce”, a declarat, pentru Revista Capital, Loredana Apreutese.

Cu peste 2.500 de angajați la nivel de holding compania este determinată în a-și continua expansiunea și de a oferi servicii independente de transport, logistică, operațiuni integrate direct în fabricile clienților și producție proprie. „Ne dorim să menținem nivelul de calitate al serviciilor oferite, să rămânem un integrator de servicii deschis către evoluție, comunicare și cel mai important, stabilitate în relația cu angajații și toți partenerii de business. Rămânem deschiși pentru noi oportunități de business și analizăm în mod constant potențiale dezvoltări, atât pe cale organică, precum și noi achiziții M&A, în țară și peste graniță”, ne transmite Loredana Apreutese.

Rețeta succesului în transporturi

„Nu cred în rețete de succes, ci în corectitudine, muncă permanentă de echipă, capacitatea de a lua decizii la momentul potrivit și deschiderea de a învăța permanent lucruri noi. Consider că sunt principalele atuuri pentru a rămâne un jucător de încredere și partener strategic. International Alexander este în mediul de business de 19 ani, a avut o creștere constantă de la an la an și a livrat proiecte de succes către un portofoliu impresionant de clienți din automotive, FMCG, transport de valori, pharma, etc.”, ne explică managerul.

Loredana Apreutese își începe ziua de dimineață, cu întâlniri fizice sau online. Păstrează o legătură strânsă cu angajații companiilor din holding, cu clienții și furnizorii, dar încearcă să fie cât mai prezentă și în viața copiilor ei. „Deși pentru unii pare o misiune imposibilă, eu mă simt norocoasă și împlinită că lucrez alături de soțul meu. Ne bucurăm împreună de toate reușitele și luăm măsuri rapid atunci când greșim. În final, am un program la fel de încăpățânat precum sunt și eu, dar iubesc ceea ce fac și interacțiunea cu oamenii din jur mă încarcă pozitiv. Am învățat să preiau lucrurile importante și nobile din orice interacțiune”, ne spune Loredana Apreutese.

Nu se simte a fi o femeie de succes, ci o femeie împlinită și iubită. „Mi-am creionat propriul drum, am fost și sunt cel mai mare critic al meu în tot ce fac. Proiectul meu de succes este familia mea: cea de acasă și cea din Internațional Alexander Holding. În rest, mă autoeduc permanent, muncesc mult și încerc să mențin un echilibru în tot ceea ce fac. Loredana Apreutese este o forță feminină, sensibilă deși nu pare, dar încăpățânată și impulsivă”, ne mărturisește managerul.

Compania International Alexander a reușit în 2021 să treacă de două praguri psihologice importante pentru dezvoltarea businessului: cifra de afaceri de 100 milioane de euro și numărul de angajați, care a trecut de 1.000.