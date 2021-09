Multumesc celor peste 2400 de angajati ce fac parte din grupul de firme International Alexander. Daca tot este o seara in care sarbatorim doamnele, va invit sa aderati la Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin. Doar impreuna putem punem lucrurile in miscare. Trebuie sa ne mobilizam pentru a asigura un mediu de afaceri diferit pentru generatiile viitoare, a declarat Loredana Apreutese în cadrul Galei.

Este General Managerul International Alexander Holding din care fac parte 18 companii independente care activează în sectorul transportului românesc și internațional. Principala zonă de activitate este transportul rutier de mărfuri din mai multe domenii, precum sectorul automotive, FMCG, pharma, etc. Flota proprie este compusă din camioane euro 6, sprintere, transportatoare și remorci mega, considerată de Loredana Apreutese „cheia succesului pentru o companie orientată să ofere servicii flexibile și de calitate.”

„Pentru International Alexander, fiecare proiect este o componentă importantă și le tratăm în mod egal, indiferent de dimensiune. Am crescut ca și companie an de an și pentru noi fiecare proiect este o carte de vizită și o dovadă că tratăm cu profesionalism și dedicare solicitările oricărui partener”, ne explică Loredana Apreutese.

Holdingul se ocupă și cu logistică direct în fabricile clienților, care conform spuselor General Managerului, „este un mediu antrenant și în continuă creștere.” Un segment foarte important al businessului International Alexander este transportul vehiculelor, printre care și game de lux, și al componentelor auto direct din fabrică.

Într-o continuă expansiune

International Alexander și-a majorat cifra de afaceri cu 7% în 2020, iar la nivel de holding, o nouă firmă a intrat în componența grupului. Este vorba despre Vio Transgrup, o jucător local, din Târgoviște, cu o experiență de peste 20 de ani pe piața din România și prima companie certificată TAPA 1. „Oferă servicii de transport cu temperatură controlată, mărfuri periculoase, marfă generală, produse farmaceutice, dar și servicii logistice”, declara Loredana Apreutese pentru Revista Capital.

„După achiziția Vio Transgrup, International Alexander Holding a cumpărat operațiunile din România și Cehia ale Brandl, un business de familie înființat în 1970, care furnizează de peste 50 de ani piese pentru giganții industriei auto”, completează General Managerul. În acest context, holdingul a ajuns la peste 2.400 de angajați.

Grupul se ocupă și cu servicii de transport feroviar, maritim și aerian, fiind unul dintre puținii jucători de pe piață care poate oferi o gamă completă de servicii de logistică. În momentul de față International Alexander Holding este prezent pe 3 piețe externe: Serbia, Ungaria și Germania.

Una dintre cele mai mari provocări prin care Loredana Apreutese a trecut a fost însăși domeniul în care a ales să activeze, fiind unul în care bărbații sunt majoritari: „Ce am ales să fac? Să cred în ceea ce îmi doresc și să acumulez cunoștințe continuu! Să îmi aleg oamenii pe care să îi am în jurul meu, să lucrez în echipă și să coordonez pas cu pas o afacere de succes.”

„Să nu renunți să crezi în forțele proprii”

Sfatul său pentru tinerii aflați la început de drum este să își stabilească un punct de pornire în carieră și să lucreze cu dorința de a crea ceva și de a se reinventa de oricâte ori este necesar. „Să nu renunți să crezi în forțele proprii, să nu uiți niciodată cine ești și că educația și respectul față de tine și cei din jur te vor reprezenta oricând și oriunde!”, ne transmite Loredana Apreutese.

Pandemia a fost o mare provocare pentru activitatea grupului la nivel de flux organizațional al personalului și de acțiuni strategice cu privire la întregul business. „Ne-am adaptat rapid la piața solicitată și ne-am reorientat să îmbinăm sectorul în care activam către alte sectoare”, ne povestește Loredana Apreutese. Hobbyurile sale sunt călătoriile, gătitul pentru cei dragi, dar și cursele cu mașini, în special Formula 1.