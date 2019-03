Logan dă lovitura pe piața auto! Surpriză. Model low-cost revoluționar pentru companie. Cât costă și cum arată

Inginerul francez a reuşit să transforme un Logan obişnuit într-o maşină electrică funcţională şi crede că orice service din România ar putea face această conversie.

Inginerul francez a fost plăcut surprins de disponibilitatea autorităţilor din România.

”Cei de la RAR au fost foarte deschişi şi ne-au ajutat foarte mult. Bineînţeles, ne-au cerut foarte multe informaţii despre ce modificări am făcut maşinii, ce am montat pe ea. Când a fost ceva în neregulă ne-au spus şi aşa am mers mai departe. Prima omologare a fost o omologare individuala si a durat în jur de o lună. Maşina este un model din 2014, are tot ce-i trebuie: aer condiţionat, servodirecţie şi o baterie mult mai mare.

Loganul electric poate fi văzut aici.

Dacia ar putea dezvolta o maşină electrică în 6-12 luni, transmite Hotnews.”

Momentan, Dacia are un bussines care merge foarte bine şi va produce ceea ce vor oamenii: Sandero, Duster, masini Logan termice. Dacă aceste modele nu se vor mai cumpăra, atunci vor fi obligaţi să treacă la altceva. Oamenii nu sunt încă convinşi şi aici este munca mea. Uitaţi-vă, eu merg cu un Logan electric, are 16.000 de kilometri şi este foarte bun!”

Dacia are o productie foarte mare, de 300.000 de masini pe an - spune Marc Areny - oferta este mare, toate tipurile de masini sunt vândute. Este foarte important şi ajutorul de la stat, dacă mâine, Dacia isi va da seama că va castiga şi mai mult din vanzarea masinilor electrice, atunci se va apuca de fabricat maşini electrice” - crede inginerul francez.

Cât costă un Logan electric şi cum se poate face conversia

”Ca să dezvolt această maşină, m-a costat 25.000 de euro, ceea ce este puţin, în opinia mea. Acum, reuşim să facem conversia în jur de 15.000 de euro. Cred că fiecare service din România ar putea realiza această conversie, noi îi putem ajuta să facă acest lucru. Cel mai avantajos este să cumperi un Logan second hand si apoi să faci maşina electrică”.

Marc Areny spune că maşina cu care circulă în prezent este al doilea Logan electric pe care l-a făcut. ”Pe primul, l-am dezmembrat. Am mers cu el aproximativ 30.000 de km, apoi am montat totul pe o broscuta, model Beetle din 1962. În prezent, lucrăm la conceptul celui de-al treilea Logan electric”.