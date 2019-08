România generează anual peste șase milioane de tone de gunoi menajer, conform Eurostat, iar mai bine de jumătate din această cantitate este materie organică care, în prezent, este prea puțin reciclată. Programul lansat în Slănic Moldova, Cireșoaia și Cerdac este un prim pas spre schimbarea acestei statistici și o inițiativă menită să contribuie la schimbarea la față a acestei regiuni cunoscute pe vremuri ca fiind Perla Moldovei.

Astfel locuitorii din Slănic Moldova, Cireșoaia și Cerdac pot acum reduce semnificativ cantitățile de resturi menajare, valorificând deșeurile organice și biodegradabile prin procese de compostare. Materiile organice, colectate corespunzător și compostate, pot fi reintroduse în circuitul economic în folosul cetățenilor, ca fertilizator natural. Aruncate la groapa de gunoi, ele își pierd definitiv valoarea și poluează masiv.

Nevoia de colectare separată a deșeurilor biodegradabile din zonele rurale ale regiunii a fost identificată cu ani în urmă, atunci când au fost distribuite gospodăriilor echipamente de compostare. Totuși, acestea nu sunt folosite în acest scop, ca urmare a lipsei de informare și de înțelegere a nevoii de reciclare.

Programul pilot, propus de Asociația de Artă In Context Slănic Moldova, a fost lansat la începutul lunii și se va încheia la 1 noiembrie. Voluntarii Asociației, alături de partenerii acestui proiect – Primăria Slănic Moldova, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și compania Biodeck – vor informa populația din localitățile incluse în program și vor distribui saci biodegradabili pentru colectarea separată a deșeurilor compostabile.

Această inițiativă face parte din programul transdisciplinar lansat în 2017 de Asociația de Artă In Context Slănic Moldova. Este un program care include o rezidență de artă contemporană internațională, un festival de muzică experimentală, o serie de ateliere de specialitate, dezbateri și proiecții de film menite să informeze publicul despre criza ecologică și consecințele ei imediate si viitoare, să inspire căutarea colectivă de soluții și idei proaspete pentru viitor. Programul a fost inițiat și este coordonat de artista Alina Georgiana Teodorescu, originară din Slănic Moldova.

”Aici m-am născut și vreau ca zona să redevină Perla Moldovei. De aceea, prin intermediul Asociației de Artă In Context Slănic Moldova, încerc să mă implic în cât mai multe proiecte care pot schimba în bine acest loc frumos, cu un potențial turistic uriaș. Programul de artă contemporană are la bază teme legate de natură, ecologie, sustenabilitate și acțiune colectivă, tocmai pentru a atrage atenția asupra problemelor de mediu și pentru a redinamiza social și cultural comunitățile locale, afectate puternic de migrația economică” – Alina Georgiana Teodorescu, fondator In Context Slanic Moldova.

Programul include și Festivalul Music In Context, care va avea loc între 6 și 8 septembrie 2019. De asemenea va fi organizat atelierul „From Trash To Treasure”, susținut de Megan Dominey și proiecția filmului documentar „Landfill Harmonic/Deșeuri armonioase” organizată în parteneriat cu Festivalul Internațional de Film despre Mediu și Oameni – Pelicam.

Citește și: