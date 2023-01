Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, a vorbit despre serviciile din România și ce putere are „Doi și-un sfert” în prezent. De asemenea, acesta a comentat și reportajul Recorder, „Puterea din umbră”, spunând că, în opinia sa, reportajul „pare că e comandat de SRI.”

Liviu Dragnea are o altă părere despre reportaj

„Nu sunt un personaj obsedat de servicii. Eu am o altă părere despre acest reportaj de la Recorder. Îmi pare că e comandat de SRI. După plecarea lui Virgil Ardelean a început o ofensivă de a prelua controlul asupra DGPI.

Când am spus că îmi doresc ca DGPI să fie un partener corect pentru celelalte instituții de justiție am spus pentru că ceea ce dorea Pahonțu era să fie un instrument la comanda lor. Începând cu 2009 am aflat despre aceste lucruri și în fiecare an aveam discuții despre lucrurile astea cu tot felul de oameni”, a precizat Dragnea.

CSAT e jucăria președintelui

El a precizat că au fost presiuni la adresa lui Carmen Dan privind schimbarea șefilor de instituții. În ceea ce privește „Doi și-un sfert” și CSAT, Dragnea spune că acesta din urmă este „jucăria președintelui”.

„Au fost oameni de la SRI duși la „Doi și-un sfert”. Eu voiam să lucreze constituțional și fără influență politică. La Carmen Dan veneau unii cu presiuni să schimbe șefii de instituții. Ea nu ceda. Nici eu nu am cedat. Carmen Dan este un om cu caracter. În privința CSAT nu e adevărat, ce înseamnă „o jucărie în mâna ministrului”? La minister e jucărie și la președinte nu e? Așa am ajuns ca Iohannis să fie un dictator.

În CSAT poate să-și dea cu părerea oricine, contează doar ce spune președintele. E jucăria președintelui, e un fel de supraguvern care are în subordine ministerele cu foarte mare importanță. Măcar ministerul de Interne, mă refer la Jandarmerie, Doi și-un sfert, Ordine Publică, să fie lăsate să funcționeze fără să aibă pe grumaz cizma SRI sau a SPP. Au fost și vor fi tot felul de șmecheri acolo. Să fie lăsați să funcționeze constituțional”, a mai spus Liviu Dragnea.

Dăncilă executa orice comandă de la SRI și SPP

Legat de fostul premier, Viorica Dăncilă, Dragnea spune că „a fost un instrument în mâna SRI” și „executa orice comandă de la SRI și SPP”.

„Doamna Dăncilă a fost un instrument în mâna SRI. Doi și-un sfert, Poliția, Jandarmeria, odată și odată trebuie să primească competențe, suport financiar și logistic și protecție pentru că, alături de Ministerul Apărării Naționale sunt cei mai importanți doi piloni de securitate națională.

Era un proiect, dar doamna Dăncilă executa orice comandă de la SRI și SPP”, a declarat fostul șef al PSD.