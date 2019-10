Liviu Dragnea i-ar fi propus lui Costi Mocanu, fost adjunct al lui Adrian Sârbu la Pro TV, funcția de director general la TVR. Mocanu se afla încă sub contract cu postul din Pache Protopopescu ăn perioada aceea.

Potrivit prosport, discuțiile s-au încheiat în momentul în care Mocanu ar fi pus mai multe condiții. Acesta i-a cerut lui Liviu Dragnea garanția că va fi lăsat să-și facă treaba, fără imixtiuni externe în politica editorială. În schimb, Costi ar fi pus pe picioare instituția.

“N-am discutat doar cu Dragnea… Am vorbit și cu alții. Inclusiv de la alte partide. Nu am pus condiții. Poți să condiționezi Parlamentul? Dar le-am spus că, în opinia mea, cadrul legislativ după care se guvernează TVR, ca și Radiodifuziunea Română, este vechi și depășit. Ar trebui schimbat, pentru ca un manager – și aici nu m-am referit neapărat la mine, e vorba de orice manager ar veni! – să poată face treabă. Ca să fie performantă, TVR trebuie să funcționeze după regulile unui post de televiziune privat, listat la bursă. Simplu! Nu este posibil ca TVR să încaseze 100 de milioane de euro pe an de la stat și să înregistreze pierderi! Din ce știu eu, a fost inițiată o lege de modificare a statutului TVR și al Radiodifuziunii. A și trecut de Parlament (n.r. – Legea 41 din 1994 actualizată în 2017)”, a spus acesta.

“Când vorbim despre management în presă, soluțiile nu sunt foarte multe, să fim realiști! Iar managerii sunt sub contract. Rar găsești unul care să fie liber. Dacă pleci, n-o poți face imediat. Poți fi obligat să mai stai încă 6 luni la vechiul loc de muncă. La TVR, conducerea se schimbă în anumite momente. Când este demis un Consiliu de Administrație sau când este ales altul, după ce se formează un nou Parlament. Pentru că acolo, în Consiliul de Administrație, oamenii sunt numiți din partea președintelui și a partidelor din Parlament, în mod proporțional”, a mai spus Mocanu.

Mocanu nu a fost singurul căutat pentru a prelua șefia TVR.

„La momentul când m-au căutat să avem discuția, eu eram sub contract cu ProTV. PSD avea atunci majoritatea în Parlament și în Consiliul de Administrație al TVR. În acest context mi s-a propus. Dar știu că nu doar cu mine s-au purtat discuții. Au fost cu mai multe persoane din presă”.

