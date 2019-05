Liviu Dragnea a transmis că a declanşat „războiul peştelui”, în perioada următoare ministrul Agriculturii urmând să elaboreze un plan de mărire producţiei de peşte în România.

„Să vorbim despre câteva date: înainte România avea 42 de pescadoare şi 12 nave frigorifice. Nu mai sunt. Acestea aduceau 150.000 de tone de peşte oceanic în România, consumul necesar pentru această ţară. Nu mai sunt aceste 150.000 de tone, pentru că s-a vândut flota, s-a prăduit flota. Din luciul de apă din România, înainte se produceau 50.000 – 60.000 tone de peşte. Acum se mai produc între 10.000 şi 12.000 tone de peşte. În Marea Neagră aveam 436 de nave care pescuiau, au dispărut şi alea. Încet-încet am început prin programe de sprijin să subvenţionăm, să sprijinim achiziţia de nave în Marea Neagră”, a spus Dragnea, aflat în vizită, duminică, la Staţiunea Piscicolă Nucet, judeţul Dâmboviţa, potrivit Agerpres.

Liderul PSD a precizat că a declanşat „războiul peştelui”, criticând faptul că pe piaţa românească intră peşte infestat adus din alte state.

„Acest necesar de peşte, care nu mai este acoperit din ceea ce producea România, este acoperit de peşte care vine din alte ţări. Am văzut o ştire acum câteva zile, după ce am vorbit despre pescuit, despre peşte, peştele infestat care vine în ţară, că am declanşat războiul peştelui. Da. Am declanşat şi războiul peştelui pentru că nu e admisibil ca în România să se vândă peşte care nu poate intra pe pieţele străine pentru că este infestat, este plin de metale grele şi pentru că este toxic pentru populaţie. Există două-trei filiere de a aduce peşte în România, peşte din braconaj. Vorbim de peste 10.000 de tone de peşte care se aduce anual în România din braconaj, care nu este verificat şi se vinde fără niciun fel certificat şi de garanţie a calităţii”, a afirmat Liviu Dragnea.

Liderul social democrat a adăugat că, până acum producţia de peşte nu a fost suficient sprijinită.

„Avem 100.000 de hectare suprafaţă de incinte amenajate în România. Ca şi comparaţie, Europa are 400.000, deci avem un sfert noi. Şi noi nu producem un sfert din cât are Europa, pentru că ani de zile a fost bătaie de joc pentru acest domeniu. Avem 700.000 de hectare de luciu de apă în România, cât două, trei ţări mai mici la un loc. Şi atunci, peştele este un produs care ani de zile nu a fost ajutat deloc”, a susţinut Dragnea.

Preşedintele PSD a mai spus că ministrul Agriculturii va elabora un „plan curajos şi bine structurat” pentru a mări producţia de peşte românesc.

„Eu cred că trebuie să acordăm subvenţii serioase pentru puiet, subvenţii şi sprijin pentru toţi cei care vor să îşi decolmateze bălţile şi lacurile. De asemenea, să le acordăm sprijin, acele instalaţii de energie fotovoltaice, pentru că în majoritatea lacurilor şi bălţilor e nevoie să se pompeze apă. În perioada următoare domnul ministru Daea o să elaboreze un plan curajos, foarte bine structurat pentru a mări producţia de peşte românesc în acelaşi timp cu un plan de măsuri foarte dure împotriva acestui comerţ ilicit de peşte infestat, otrăvit care intră pe masa noastră. Consumul de peşte a crescut, numai că am ajuns să consumăm crab românesc din Belgia şi aşa mai departe”, a declarat Liviu Dragnea.

