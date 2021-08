Lionel Messi își caută casă în Paris. Ce trebuie să conțină locuința din capitala Franței

În timp ce se reface fizic pentru a putea face spectacol la noua echipă cu care a semnat, Lionel Messi și familia lui încearcă să se hotărască cu privire la locuința în care vor sta în perioada în care fotbalistul va juca la PSG.

În cadrul programului de îngrijire a familiei al echipei franceze, Messi a primit patru opțiuni, care în acest moment sunt analizate de familia acestuia.

„Vor la fel ca în Barcelona, o casă contemporană cu un stil foarte curat, cu un exterior și o piscină”, a detaliat Antonin Thomas, directorul principal al imobiliarului Daniel-Féau, în declarații sale pentru publicația Le Parisien.

Fostul star de la Barcelona are anumite cerințe când vine vorba de alegerea unei locuințe. El dorește o curte mare și o piscină, subliniind că vrea acest lucru pentru copiii săi. În plus, dorește spațiu și pentru câinele familiei, Hulk, care încă nu a ajuns în Paris.

Specialiștii în domeniu afirmă că nu este atât de simplu să găsești o casă de acest nivel care să fie doar de închiriat. Majoritatea, recunosc, sunt de vânzare.

Ce opțiuni are fotbalistul

Prima opțiune este în Neuilly-sur-Seine, Hauts de la Seine, lângă Parc des Princes și o zonă cu cele mai bune școli internaționale. Vila poate fi asemuită unui conac deoarece are un spațiu de 813 metri pătrați. În plus, are și un parc fantastic în aer liber. Valoarea achiziției se ridică la aproape 30 de milioane de dolari, deși Messi se gândește pentru moment la închiriere.

Agenția Barnes i-a propus o altă opțiune lui Messi. Aflată tot în Neuilly-sur-Seine, proprietatea are aceleași luxuri ca și predecesoarea, doar că este mult mai mare – are 1.370 de metri pătrați.

„Într-o casă privată pe trei niveluri plus un subsol conectat printr-un lift, o casă de oaspeți și un apartament pentru securitate privată”, a spus Laure de La Rivière, responsabilul agenției imobiliare.

Agenția Barnes a propus, de asemenea, o casă extraordinară în centrul Parisului, în arondismentul 16, o zonă preferată de mai mulți foști jucători ai PSG, care au decis să locuiască în acea zonă a capitalei franceze.

Vila este estimată la peste 30 de milioane de dolari și reprezintă o opțiune foarte bună pentru fostbalist. Casa are o piscină interioară și o grădină în care fostul star de la Barcelona își poate petrece după-amiezile pariziene.

Ultima opțiune a acestuia este o vilă poziționată oarecum în afara centrului orașului, cu vedere la râul Sena. Spațiul de locuit al casei este mai mic decât restul, are 500 de metri, însă grădina are 1.564 de metri, în timp ce terasa are 250 de metri.

