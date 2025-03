Informație pentru cine are casă la curte. Ce trebuie să știe toți cei care își fac gard

Ce trebuie să știe toți cei care își fac gard? De obicei, gardurile din PVC sunt considerate o alternativă la gardul din lemn și în acest context – vinil vs. lemn – avantajele și dezavantajele trebuie cunoscute și evaluate.

În teorie, gardurile pot fi făcute din aproape orice, dar este clar că, de departe, cele mai comune sunt cele din PVC și din lemn. Acest site explică ce diferențiază PVC-ul de lemn, analizând punctele forte și deficiențele materialului.

După zeci de ani de popularitate, avantajele gardurilor din PVC au devenit evidente. În primul rând longevitatea. Deși poate apărea un fenomen meteorologic care să dăuneze gardurilor din PVC, acestea pot dura și 40 de ani.

Nimeni nu s-ar aștepta ca un gard de lemn să reziste atât de mult. Unul dintre cele mai importante avantaje ale gardurilor din PVC este că, în timpul acestei perioade lungi, are nevoie de foarte puțină întreținere. Ocazional, trebuie spălat cu puțină apă și detergent. În plus, nu are nevoie de vopsire!

Deși cea mai obișnuită culoare a gardurilor de PVC este albul, PVC-ul poate fi produs într-o varietate de culori: maro închis, maro deschis, gri, verde, bej, iar lista poate continua. Aceste culori vor dura ani de zile, deci nu este nevoie de vopsire.

Stilurile și opțiunile de design sunt la fel de numeroase, de la panouri de gard la finisaje decorative pentru stâlpi. Unele garduri din PVC sunt produse pentru a arăta ca gardurile din lemn.

Dezavantajele țin de factori de mediu și cost

PVC-ul are și câteva dezavantaje. De exemplu, nu este tocmai un produs ecologic. În comparație cu gardurile din lemn, cele din PVC lasă o amprentă de carbon mai slabă. Energia și substanțele chimice necesare pentru a o produce sunt semnificative.

Lemnul este un material natural, care stochează carbon, iar când este aruncat, va putrezi cu beneficii pentru mediu. Vinilul este reciclabil, dar trebuie trimis la centrele de reciclare care se ocupă de PVC.

Pe lângă factorii ecologici, gardurile din PVC au și alte probleme. Cel mai adesea, se pot sparge. În acest caz, trebuie să înlocuiți un întreg panou. În schimb, repararea unui gard de lemn este doar o chestiune de înlocuire a câtorva scânduri.

Costurile gardurilor de PVC

Pentru o instalare medie, vă puteți aștepta să plătiți de la 3.000 USD (dolari americani) la 7.000 USD pentru un gard din PVC, în comparație cu puțin sub 2.000 USD până la aproximativ 5.000 USD pentru un gard din lemn.

Acea diferență de preț se va amortiza de-a lungul anilor, ținând cont de întreținerea necesară lemnului.