Superbet, lider al pieței românești în industria jocurilor de noroc, a declarat în exlusivitate într-un interviu pentru Capital suma de investiții prognozată pentru sfârșitul anului 2019 și pentru anul ce va urma. Ținta lor este transformarea într-o afacere bazată pe tehnologie de ultimă oră rezultată din achiziționarea a trei companii de IT, dintre care una este specializată pe inteligență artificială.

„Bugetul de investiții crește de la an la an – anul trecut am achiziționat trei companii de IT, dintre care una chiar de AI, pentru care am alocat 20 de milioane de euro. Având și Blackstone în acționariat, probabil că valoarea investițiilor va crește și va fi direcționată preponderent tot spre zona de tehnologie. De la an la an, Superbet devine tot mai mult un business de entertainment bazat pe înalte tehnologii”, a declarat Superbet pentru Capital.

Aceștia au continuat prin a spune că „Superbet este Simona Halep sau Gheorghe Hagi, adică povestea de succes a unei companii românești care pornea la drum acum zece ani cu o agenție într-un oraș din nordul României și care azi are drept acționar un gigant al finanțelor mondiale și pentru care oportunitățile de dezvoltare sunt practic nelimitate.”

