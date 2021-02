Lia Olguța Vasilescu a explicat miercuri seară la Antena 3 că legea salarizării prevede un plafon clar de 30% pentru sporurile cumulate de care poate beneficia un angajat.

„Eu cred că acești oameni fie mint cu nerușinare fie nici măcar nu au citit Legea Pensiilor sau Legea Salarizării. Pentru că se discuta aici despre sporuri de 90%, i-am tot auzit zilele acestea. Vă rog frumos să citiți articolul 25 din Legea Salarizării și să vedeți că nu pot să treacă de mai mult de 30% sporurile cumulate pe ordonatorul de credit.

Noi pentru asta am avut demonstrații în stradă când am făcut Legea Salarizării și am ținut la această chestiune.

Ministerul Sănătății, toate spitalele care sunt în gestiunea Ministerului Sănătății, pot ei să aibă tot felul de sporuri acolo, nu au voie, per total să treacă peste 30%.

De unde scot toate aberațiile astea nu știu, dar în niciun caz din lege. De unde scot sporurile astea, de calculator, tot felul de invenții”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Raluca Turcan: Unele sporuri pot fi eliminate

Ministrul Muncii, Raluca Turcan a vorbit cu puțin timp înainte, la același post de televiziune, despre noua lege a salarizării și grilele de salarizare, punctând faptul că „există sporuri de 85% în sănătate și justiție” și „unele pot fi eliminate”.

„Pentru corectitudine în sistem care va aduce și o altă perspectivă din partea agențiilor de ranting. Din titlul legii salarizării aceasta ar fi trebuit să fie unitară, ori numai unitară nu este.

Întrucât salariile de bază au crescut disproporționat, salariile de plată se raportează la salariile de bază și sunt oameni cu aceeași pregătire cu aceeași experiență, care în momentul de față pentru că s-au angajat în alte categorii ocupaționale au salarizare diferită.

Mai mult, și sporurile se raportează la salariile de bază. În loc să fie unitară această lege este profund inechitabilă și creează tensiuni între categoriile socio-profesionale care până la urmă, pe fond poate să scadă și performanța” a explicat la Antena 3, ministrul Muncii, Raluca Turcan

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea