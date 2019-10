Premierul demis spune că va intra în turul doi, iar Lia Olguța Vasilescu se va ocupa de campania electorală. Mai mult, aceasta spune că toți colegii săi vor fi implicați în această campanie.

„Intrăm în turul doi. Lia Olguța Vasilescu va fi șeful campaniei electorale. Va conduce campania”, a spus Viorica Dăncilă.

Se pare că Lia Olguța Vasilescu și Viorica Dăncilă sunt foarte apropiate. Cele două au fost surprinse împreună la nunta preşedintelui CJ Maramureş Gabriel Zetea. Cele două s-au distrat și au dansat împreună cu Doina Pană.

”Avem deosebita onoare şi ne bucurăm din suflet că sunteţi alături de noi, doamna premier! Să ne trăiţi! La mulţi ani!”, a scris aceasta.

În ultima perioadă s-a tot vorbit despre o debarcare a Vioricăi Dăncilă de la șefia PSD. A scăpat în presă și un dialog halucinant între Marian Oprișan și Lia Olguța Vasilescu.

Marian Oprișan i-ar fi spus Liei Olguța Vasilescu să caute pe Google proasta României.

„Ia dă-i şi tu o căutare pe Google şi caută proasta României”, a spus baronul.

CULISELE ȘEDINȚEI PSD

MARIAN OPRIȘAN: Dă căutare pe google „Proasta României” şi îţi dă Dăncilă!

MARIAN OPRIȘAN: Mințim și unii și alții. Eu cred ca trebuie să ne mobilizăm la maximum, să turăm motoarele. Chiar dacă spunem ca are 3, 5 la sută. În fața urnei, în fata ștampilei, românul va avea o mare problema dacă vom reuși să îi speriem. Să spunem adevărul. Să spunem ca Iohannis a furat case, că pentru el nu funcționează justiția. Ori ne batem, ori mergem acasă. Trebuie să facem analiza chirurgicală. Trebuie sa facem Congres.

În ședință s-ar fi discutat o posibilă debarcare a lui Mihai Fifor, dar și a Vioricăi Dăncilă. Marcel Ciolacu nu ar fi fost de acord cu debarcarea Vioricăi Dăncilă.

Premierul demis a declarat că nu va demisiona din funcţia de preşedinte al PSD.

“Preşedintele partidului trebuie să fiu până după prezidenţiale. (…) Sub nicio formă (nu are intenţia de a demisiona-nr). Nu îmi las niciodată echipa când trecem prin perioade mai grele. (…) Eu am fost aleasă printr-un congres, nu pot fi schimbată decât printr-un congres. Nu am demisionat din calitatea de premier, când au fost vremuri foarte grele, au fost perioade foarte grele când aveam Piaţa Victoriei plină, aveam tot felul de lucruri urâte care mi se adresau şi nu am cedat. Acum nu am voie să cedez. Eu am fost alături de acest partid când a trecut printr-o perioadă grea, după alegerile europarlamentare şi arestarea preşedintelui partidului. Şi mi-am asumat atunci să ţin acest partid unit şi am reuşit’, a declarat Viorica Dăncilă, la RTV

