Lia Olguța Vasilescu a transmis un mesaj către liberali, susținând că aceștia ar urma să facă tăieri în domeniul investiților.

„Hai sa ii explicam si domnului Orban care e diferenta intre FDI si PNDL, ca nu a fost primar si nu stie…

FDI este un program care poate fi accesat de primării chiar daca nu au bani in cont. E necesar doar proiectul dus pana la faza de autorizatie de constructie si statul poate aloca deja prima transa, avansul. La PNDL trebuie sa ai etapele finalizate, sa si ai bani pusi deoparte pentru investitia care se deruleaza si guvernul vine sa deconteze dupa fazele de lucrari. In FDI au sansa sa prinda fonduri primariile care nu au bani nici pentru cheltuieli curente, darmite sa faca lucrari de apa, canalizare, scoli, dispensare etc. Pe acestea vrea PNL sa le condamne la subdezvoltare…

Pana acum au urlat ca nu se duc banii la investitii, desi am deschis peste 16 mii de santiere in toata tara, in mediul rural. Acum exact asta vrea PNL: sa taie de la investitii! Si sa nu aveti impresia ca taie doar de la primarii PSD! Va lansez o provocare! Verificati listele cu banii de investitii dati de Guvernul Dancila si veti vedea ca nu primariile PSD au luat cei mai multi bani! Cand vii cu barda la brau, nu poti face operatii chirurgicale… Dar sunteti pe drumul bun, baieti! Cel cu taieri! Ne-ati fi surprins grav daca faceati altfel…”, a comentat Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

