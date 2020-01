„Romani, vi se pregateste ceva! Speranta de viata in Romania este cu 8 ani sub media UE. O crestere a varstei de pensionare la 70 de ani inseamna ca nu veti mai beneficia deloc de pensie! Nici in cele mai negre vise nu imi puteam imagina ca vor lua astfel de masuri cei de dreapta! Si nimeni nu protesteaza…

#aveticeativotat„, scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Ce a spus Raluca Turcan

Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat astăzi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că Guvernul nu exclude să introducă posibilitatea creșterii opționale a vârstei de pensionare la 70 de ani. Amintim că ministrul Muncii Violeta Alexandru a declarat în mai multe rânduri că nu există niciun proiect în lucru care să crească vârsta de pensionare la 70 de ani.

Întrebată ce părere are legat de faptul ca în UE se discuta despre pensionare la 70 de ani, Turcan a zis:

„In momentul de fata nu cred ca Romania este pregatita pentru pensionare obligatorie la 70 de ani. Insa cred ca se impune o discutie in spatiul public daca persoanele doresc sa opteze pentru cresterea varstei de pensionare, atunci sa o faca. Dar nu cred ca vom ajunge in curand la o crestere obligatorie a varstei de pensionare. Subiectul acesta a fost deja lansat in dezbatere publica, se lucreaza la un proiect, exista si in Camera Deputatilor un astfel de proiect care permite munca pana la 70 de ani. Daca se va ajunge la concluzia ca exista o sustinere pentru aceasta idee, este posibil sa luam aceasta masura”, a zis Turcan.

