Fostul ministru s-a enervat din cauza unei reclamații DSP. Este vorba despr eun dezinfectant pe care chiar ea l-a autorizat.

„Hal de institutii! Un reclamagiu de profesie convinge DSP sa isi retraga avizul dat Salubritatii craiovene pentru un dezinfectant, ca altfel ramane impotent si femeile din bloc infertile si se imbolnavesc animalutele si pestisorii locatarilor! Dezinfectantul e folosit in toata Europa, are aviz de la Ministerul Sanatatii pana in 2024 si era stropit pe scarile blocurilor de catre societate in conformitate cu ordonanta militara data zilele trecute.

DSP aproba initial, apoi amendeaza societatea ca a folosit dezinfectantul recomandat de ea si, prin viu grai, functionarii DSP spun ca le e frica de plangeri penale, iar societatile care solicita avize nu trebuie sa ia de bun chiar tot ce scriu ei acolo, ca ei recomanda, dar fiind recomandare se pot razgandi oricand. Vela, arunca la cos ordonantele militare ca slujbasii statului nu le aplica fiindca, mai rau decat de coronavirus, se teme un reclamagiu ca ramane impotent daca nu sta dracului o ora in casa, cat ii recomanda societatea care face dezinfectia…”, a transmis Lia Olguța Vasilescu, pe pagina personală de Facebook.