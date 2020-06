”Acum 4 ani castigam Primaria Craiovei cu votul a 61 la suta dintre cetateni, dupa un mandat in care indeplinisem aproape 90 la suta din promisiunile facute in campania din 2012. Acum imi pregatesc proiectele pentru urmatorul mandat de primar si sunt sigura ca vor fi pe placul craiovenilor carora le multumesc pentru increderea acordata de fiecare data cand le-am cerut votul!

Prin tot ce am facut, si in calitate de primar, dar si de parlamentar sau ministru, am incercat sa nu dezamagesc si sa fac totul cum pot eu mai bine pentru ca viata lor sa fie una mai buna. Orasul e complet schimbat fata de 2012, dar mai sunt multe lucruri bune de facut si pentru viitor…”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe pagina sa de Facebook.

Deputatul PSD este de părere că actualul Guvern face afaceri dubioase în timpul pandemiei

Lia Olguța Vasilescu aduce acuzații extrem de grave Guvernului condus de Ludovic Orban, pe care îl arată cu degetul că a făcut afaceri dubioase în timpul epidemiei de coronavirus .

Iar obiectul acestor afaceri au fost tocmai măștile de protecție impuse în spații închise, în acest moment, prin lege, de starea de alertă.

”Preț dublu față de cel al pieței”

”Ce avem noi aici? Premierul Orban certa directorii de spitale că nu vor să achiziționeze măști și echipamente medicale de la Unifarm, pentru că au blaturi cu „firmele de casă”.

Adevărul? Directorii de spitale au refuzat să semneze achiziții de la Unifarm deoarece prețurile măștilor livrate de Unifarm, de exemplu, erau DUBLE decât în farmacii.

DUBLE față de prețul pieței! Și tot ei erau acuzați că fură… Tupeu de tupeu!”, a scris Olguța Vasilescu marți pe Facebook.