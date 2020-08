Leul se va deprecia, cursul mediu al leului pentru finalul lunii ianuarie 2021 este de 4,9 lei/euro iar în iulie anul viitor ar putea fi de 4,95 lei/euro. Previziunile sumbre cauzate de pandemia de Covid-19 sunt indicate în sondajul Asociației CFA România, făcut printre cei 250 de membri, detinatori ai titlului de Chartered Financial Analyst.

Impactul pandemiei va dura până în vara anului viitor, deficitul bugetar pentru acest an e estimat la 8,3%, creșterea economică pe 2020 este la -4,4% iar șomajul ar putea urca la 7%.

Sectoarele afectate vor avea nevoie de o perioadă lungă pentru a se recupera. De asemenea, puțini sunt analiștii care confirmă forma de ”V” a recuperării economiei, invocată de autorități.

Membrii ai Asociatiei CFA Romania lucreaza pentru institutii de reglementare, institutii supranationale, institutii bancare, firme de asigurari, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanta, sectorul public, institutii de invatamant etc.

In luna iulie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a scazut fata de luna anterioara cu 3,8 puncte pana la valoarea de 30,3 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 17,9 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat ambelor componente ale Indicatorului.

Astfel, Indicatorul conditiilor curente a scazut, fata de luna anterioatra cu 2,2 puncte, pana la valoarea de 19,9 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a scazut cu 36,5 puncte). Indicatorul anticipatiilor a scazut in luna iunie cu 4,6 puncte pana la valoarea de 35,6 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a scazut cu 8,6 puncte).

Depreciere a leului în următorul an

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 95% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9022, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,9582 (in conditiile in care anticipatiile individuale au variat intre 4,8500 si 5,1500).

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (august 2021/august 2020) a inregistrat o valoare medie de 2,70%.

Potrivit sondajului, durata impactului economic al cornavirusului se va resimti puternic pana in trimestrul II al anului 2021.

Raspunsurile la intrebarile cantitative referitoare la impactul economic al crizei coronavirusului prezinta o abatere medie patratica a raspunsurilor ridicata, ceea ce arata o incertitudine ridicata in randul participantilor cu privire la evolutia viitoare a parametrilor economici.

În ceea ce privește modul de revenire al economiei, există doua opinii majoritare, ambele cu un procent de 31%, si anume, revenirea in W (avand in vedere revenirea crizei medicale) si revenirea de forma unui semn « radical » adica, se va recupera rapid o parte din scaderea economica, iar recuperarea celeilalte parti va fi lenta.

Respondentii au fost intrebati ce masuri trebuie luate pentru iesirea din aceasta criza, iar acestia au indicat investii in infrastructura, educatie, sanatate; investii in tehnologie si digitalizare, in special digitalizarea serviciilor publice și o mai buna absorbie a fondurilor europene si imbunatatirea eficientei parteneriatelor public-private.