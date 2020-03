Lego a raportat o creştere record a vânzărilor şi un avans de 3% al profitului în 2019, datorită evoluţiei bune de pe toate pieţele sale principale, transmit DPA şi Reuters, după cum relatează Agerpres.

Anul trecut, profitul net a ajuns la 8,3 miliarde de coroane (1,2 miliarde de dolari), comparativ cu 2018, a informat miercuri producătorul danez de jucării.

Pe pieţele mature din Europa Occidentală şi America de Nord vânzările au urcat cu aproape 10%, în timp ce în China, unde compania are 140 de magazine în 35 de oraşe, vânzările au crescut cu peste 10%.

„A fost un an în care am înregistrat rezultate solide, am avut o evoluţie mai bună decât la industria de jucării în ansamblu, şi am reuşit să ne majorăm vânzările şi cota de piaţă pe toate pieţele noastre mari”, a afirmat directorul general Niels B Christiansen.

Veniturile Lego au urcat cu 6% anul trecut, la nivelul record de 38,5 miliarde de coroane (5,7 miliarde de dolari).

Pe plan global, Lego are 570 de magazine iar anul acesta intenţionează să deschidă încă 150 de unităţi. Compania şi-a dublat anul trecut numărul magazinelor din China, la 140, iar anul acesta va mai inaugura încă 80.

Lego: Declin pe piața jucăriilor în 2019

De asemenea, acţionarul majoritar al Lego, familia Kristiansen, a anunţat schimbări în structura de conducere. Thomas Kirk Kristiansen va deveni preşedinte, succedându-i lui Jorgen Vig Knudstorp. Knudstorp, care a fost director general în perioada 2004 – 2016, va rămâne membru al Consiliului de Administraţie.

Lego concurează pe piaţa globală a jucăriilor cu firma Mattel (Barbie şi Fisher Price) şi cu grupul Hasbro (Transformers, Frozen, My Little Pony, Monopoly).

Lego estimează că în 2019 s-a înregistrat un declin de 3% al pieţei globale a jucăriilor.

Despre Lego

Istoria pieselor Lego este legată de inventatorul său, Ole Kirk Kristiansen, un tâmplar din Billund, centrul regiunii Jutlandia, care a trecut la lumea jucăriilor inspirat de versiunile în miniatură ale mobilei pe care a început să le creeze la sfârşitul anului 1920 pentru a reduce costurile. Kristiansen a fondat Lego în anul 1932, numele provenind de la îmbinarea primelor două litere din cuvintele daneze ‘leg godt’ (‘joacă bine’), fără să ştie că în limba latină ‘lego’ înseamnă ‘eu îmbin’.

Lego Group este prezent în peste 130 de ţări, inclusiv în România.

