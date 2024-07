„Pe partea de legislaţie, am făcut demersurile şi săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, va intra în şedinţa de Guvern Ordonanţa de urgenţă prin care sunt schimbate condiţiile pentru cei care doresc să fie asistenţi maternali. În urma controalelor neanunţate, efectuate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului, dar şi de noi, de conducerea ministerului, am constatat necesar înăsprirea condiţiilor pentru cei care doresc să fie asistenţi maternali, prioritatea noastră fiind copiii. Şi din acest punct de vedere a trebuit ca această legislaţie să fie Ordonanţă de urgenţă, având în vedere că nu mai permitem ca tinerii de 18 ani să poată să preia copii în grijă, începând de la câteva zile. Am pus ca vârstă 21”, a precizat Intotero, la o conferinţă de presă susţinută la încheierea unui an de activitate.