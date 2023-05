Recent, fostul ministru conservator a fost rugat să spună care au fost principalele beneficii ale Brexit-ului, mai ales acum, în contextul războiului din Ucraina. În opinia sa, ieșirea Marii Britanii din UE a contribuit la eșecul Rusiei.

„În mandatul lui Boris Johnson s-a asigurat crearea unei coaliții care a făcut imposibil ca președintele rus Vladimir Putin să reușească”, a afirmat Jacob Rees-Mogg, citat de Sky News.

„Am fost capabili să dovedim un leadership global asupra Ucrainei. Probabil că Putin ar fi invadat Ucraina cu succes dacă Marea Britanie ar fi fost legată de cerința unei cooperări sincere și ar fi trebuit să urmeze o linie franco-germană în relațiile cu Rusia, așa cum am făcut în 2014”, a afirmat el, reluând unele comentarii făcute de fostul premier britanic, Boris Johnson, la Washington, în februarie.

Abordare diferită față de „Formatul Normandia”

Johnson a afirma că părăsirea blocului comunitar a permis Marii Britanii „să facă lucrurile diferit”, oferind, în același timp, arme Kievului.

„Cred că, în parte datorită Brexit-ului, am putut să luăm unele decizii și să avem o abordare complet diferită de vechea abordare a UE, care, apropo, a fost guvernată de legendarul ”Format Normandia” (Germania, Rusia, Ucraina, Franța – n.red.), convenit în 2014”, a spus el.

„Din motive obscure pentru mine, guvernul britanic a decis că nu vrea să fie implicat în asta. Franța și Germania au decis asta, acesta era cadrul UE”, a continuat el.

„Dacă am fi rămas în UE, nu cred că am fi livrat arme antitanc și cred că am fi avut o abordare foarte diferită”, a mai spus Jacob Rees-Mogg.

4,6 miliarde de lire sterline în asistență militară

„Cred că datorită Brexit-ului am reușit să facem lucrurile diferit și sper că într-un mod care a fost util Ucrainei”, a adăugat Johnson. De la invazia rusă, Marea Britanie a angajat 4,6 miliarde de lire sterline în asistență militară destinată Ucrainei, după SUA.

De asemenea, Anglia antrenează mii de soldați ucraineni. Recent, guvernul de la Londra a anunțat că va trimite în Ucraina rachete Storm Shadow cu rază lungă de acțiune.

Armele britanice nu vor schimba rezultatul conflictului, spune Kremlinul

Rusia are o părere „negativă” cu privire la decizia Marii Britanii de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Storm Shadow cu rază lungă de acțiune și alte echipamente militare, dar nu crede că asta va schimba rezultatul conflictului, a anunțat la începutul săptămânii Kremlinul.

Noile arme trimise de Anglia Ucrainei nu vor provoca decât „distrugeri suplimentare”, a adăugat Kremlinul.

Franța promite Ucrainei alte echipamente militare

Franța a anunțat recent că va furniza Ucrainei zeci de tancuri ușoare și vehicule blindate pentru mai multe batalioane ale armatei ucrainene, pe lângă pregătirea soldaților care le folosesc.

Într-o declarație comună, președintele francez Emmanuel Macron și președintele Volodym Zelensky au cerut și noi sancțiuni împotriva Rusiei.