Duminică, 24 martie, Nicolae Ciucă, președintele PNL, a mers la Ianca, în județul Brăila. Liberalii și-au prezentat candidații acolo pentru alegerile locale.

În acest context, şeful PNL a transmis că este crucial ca politicienii să comunice cu oamenii, să le explice realizările guvernării liberale, dar și aspectele care nu au fost îndeplinite.

Politicienii care dau vina pe alţii pentru lipsa lor de realizări nu se pot numi, de fapt, politicieni, adaugă Ciucă.

Dacă te duci în faţa oamenilor trebuie să îţi asumi toate chestiunile şi să le spui oamenilor: fraţilor, atât am putut, mai mult nu am reuşit, vedem ce putem face de aici înainte”, a subliniat Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL a indicat şi ce calităţi trebuie să aibă un candidat pentru a fi ales. Trebuie să fie serios, truditor, să aibă spirit de sacrificiu. Mai mult, să fie dedicat oamenilor şi localităţii pe care o reprezintă, spune Nicolae Ciucă.

El îi mai îndeamnă pe liberali să le explice românilor ce au făcut, cu adevărat, cât timp s-au aflat la putere. Să nu ascundă ce nu s-a făcut bine şi ce proiecte mai trebuie terminate.

Şi într-adevăr, PNL s-a aflat la guvernare în toată această perioadă, asumându-şi această responsabilitate cu toate riscurile. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbim cu oamenii, cu aceia care se duc să voteze, să le explicăm ce s-a întâmplat, ce am făcut bine şi ce nu am făcut bine sau ceea ce nu am terminat”, a mai indicat liderul liberalilor.

Între oamenii politici şi cetăţenii României trebuie să fie un dialog permanent, mai spune Nicolae Ciucă.

Oamenii înţeleg foarte bine ce se întâmplă, atât timp cât li se vorbeşte corect şi onest.

Nicolae Ciucă mai subliniază că liberalii au fost un pilon de stabilitate pentru România. Ţara a fost ţinută în echilibru. Fără această stabilitate politică nu s-ar fi putut discuta de niciun progres sau proiect îndeplinit pentru România, spune el.

Iar oamenilor trebuie să li se comunice clar toate aceste realizări, fără să se dea vina pe unii sau pe alţii pentru nerealizări.

„Trebuie să ne facem timpul necesar pentru a explica oamenilor tot ceea ce s-a întâmplat bine în ţară, cu toate problemele care au fost, şi de pandemie, şi de criza energetică, şi de criza lanţurilor de aprovizionare, şi de inflaţie.

Într-adevăr, pe această guvernare, fie că am avut guvernarea asumată sută la sută PNL, fie că am fost în alianţă fie cu unii, fie cu ceilalţi, dar am fost la guvernare, am avut prim-ministru şi am reuşit să ţinem ţara în echilibru, am reuşit să asigurăm stabilitatea politică a ţării pentru că fără stabilitate politică astăzi nu puteam să discutăm de niciun fel de realizare, de niciun fel de progres, de niciun fel de dezvoltare, de niciun fel de proiecte care s-au îndeplinit.

La fel de bine trebuie să le spunem oamenilor ce nu am reuşit să facem, fără să dăm vina pe altcineva”, a încheiat Nicolae Ciucă mesajul său.