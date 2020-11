Conform programului inițial, schimbarea finală ar fi trebuit să fie făcută în 2019. Dar un an mai târziu, milioane de europeni s-au bucurat în continuare de o oră de somn în plus, duminică dimineață. Iar o decizie privind renunțarea la schimbarea ceasului are puține șanse să fie luată înainte de 2022, arată Politico.

Iar vina este pasată de instituțiile comunitare, de la una la alta. „Avem COVID, Brexit, bugetul UE, o mulțime de lucruri sunt pe masă, dar am aveam așteptări mai mai mari de la președinția germană, având în vedere interesul cetățenilor lor”, a spus Johan Danielsson, un eurodeputat socialist suedez, raportorul al inițiativei.

El dorește ca Consiliul să se grăbească și să ia o decizie, așa că a trimis o scrisoare președinției germane cerând să se miște, având în vedere că aproximativ 70% din răspunsurile la sondajul UE pe această temă au venit de la cetățenii germani.

UE nu are competența de a impune un regim unic de timp în spațiul comunitar și nu poate decât să relaxeze normele UE existente, oferind țărilor libertatea de a alege.

Dar semne de progres nu se întrezăresc, scrie Politico. Parlamentul European a fost de acord anul trecut, însă Consiliul European a pus efectiv problema în stand by cerând Comisiei Europene să efectueze o evaluare detaliată a impactului pe care l-ar avea.

„Guvernul federal consideră că o evaluare a impactului la nivel european e o condiție prealabilă importantă”, a spus un purtător de cuvânt al ministrului german al economiei, Peter Altmaier. „Comisia UE nu a prezentat încă o astfel de evaluare a impactului.”

Iar Comisia Europeană nu se grăbește. „Mingea se află acum în curtea statelor membre, deoarece depinde de ele să găsească o poziție comună în Consiliu”, a explicat un purtător de cuvânt al Comisiei.

Ultima dată când problema a fost discutată de șefii diplomațiilor europene a fost anultrecut, sub președinția finlandeză. Finlanda a fost ultima țară europeană care a adoptat ora de vară în 1981, iar guvernul finlandez a anunțat că vrea să treacă definitiv la ora de iarmă.

Problema unor state constă în a afla cu ce oră vor să rămână.

În Belgia, un sondaj arată că 50% vor să rămână la ora de iarnă, iar olandezii au manifestat o preferință pentru ora de vară. La fel ca francezii.